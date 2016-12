Faleza din Eforie Nord, prăbușită pe o porțiune de 50 m

05:17:12 / 11 Februarie 2015

Mintea erodata

Cata minte trebuie sa ai ca sa realizezi faptul ca nu in toate zonele ,marea este cea care agreseaza,,teritoriul national''?Mai tineti fratilor cont si de eroziunea malurilor inalte,unele rezultat al gunoaielor.Acestea se surpa si din cauza infiltratiilor de apa ,a inghetului si dezghetului.Se pare ca idea cu diguri este o frectie la picior de lemn.De ce pe Faleza nord surparea pune in pericol,, vilele consilirilor''?Ca nu degeaba in vechea legislatie se stabilea o anumita distanta ,pentru siguranta, fata de apa unde era permisa constructiile.