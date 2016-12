Falezele din Mangalia, reabilitate

PLAN După ce Portul Turistic Mangalia şi-a schimbat complet straiele, fiind modernizat de Primăria Mangalia în urmă cu doi ani, printr-un proiect finanţat din fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene, a venit şi rândul falezei dintre Mangalia şi staţiunea Saturn să fie înnoită. Pentru a realiza acest lucru, administraţia publică locală a întocmit un proiect care are o valoare totală de 6,6 milioane de euro şi care va fi realizat din fonduri europene. Primarul Mangaliei, Cristian Radu, iniţiatorul proiectului, a spus că planul de modernizare a falezei este vital pentru turismul din sudul litoralului, care se poate dezvolta numai prin investiţii majore în infrastructură. „Lucrările vor începe în primăvară. Faleza va fi dotată cu mobilier urban, dar şi cu spaţii de recreere pentru adulţi şi copii. Cred că vom avea cea mai modernă faleză din estul Europei. Va fi o investiţie imensă, făcută cu bani europeni. În plus, prin modernizarea falezei dintre Mangalia şi Saturn, putem atrage fonduri importante la bugetul local, deoarece tot mai mulţi turişti vor dori să viziteze zona Mangalia”, a spus edilul.

În altă ordine de idei, administraţia locală din Mangalia mai are în vedere şi modernizarea falezei dintre staţiunile Neptun şi Jupiter. Potrivit declaraţiilor edilului, proiectul este conceput sub forma unui parteneriat public-privat şi cuprinde reamenajarea zonei cuprinse între limita plajei şi lacurile din Neptun şi Jupiter. Conform proiectului întocmit de Primărie, în acest perimetru va exista un concept urbanistic unitar, la a cărui realizare vor contribui financiar atât Consiliul Local Mangalia, cât şi agenţii economici din zonă. Astfel, pentru modernizarea zonei se vor folosi materiale speciale pentru pavaj, iar faţadele clădirilor vor fi refăcute. De asemenea, se vor instala băncuţe şi mobilier urban, care vor da o notă de modernism zonei. În plus, a afirmat primarul, amplasarea tarabelor şi chioşcurilor pe viitoarea faleză va fi interzisă, iar aleile pietonale din apropierea lacurilor vor fi acoperite cu lemn, se vor construi pontoane pentru accesul turiştilor şi se va institui o zonă de protecţie în jurul lacurilor. Cristian Radu a spus că între lacuri şi plajă se pot realiza doar construcţii fără etaj, iar aprovizionarea unităţilor de alimentaţie publică se va face în baza unui program prestabilit. „Pentru a crea un aspect plăcut în perimetrul dintre lacuri şi mare, se pot instala instalaţii de lumini şi fântâni arteziene, spaţii pentru copii sau elemente de atracţie turistică, potrivit conceptului urbanistic unitar”, a menţionat primarul.