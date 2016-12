Faliment sau offshore?!

Eliminarea opţiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor şi neintroducerea altei facilitaţi fiscale va împinge majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre offshore, potrivit firmei de consultanţă fiscală R&M Audit, care vede o alternativă şi în orientarea către PFA (Persoană Fizică Autorizată). „Reorientarile catre statutul de PFA - care nu ofera posibilitatea de a avea salariaţi - sau întreprindere individuala (care ofera posibilitatea de a face angajari) pot fi, de asemenea, nişte soluţii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în ce mai deschisa catre funcţionarea sub paravanul unui offshore”, a declarat Mirela Şerban, managing partner R&M Audit. Şerban consideră că marirea impozitelor şi, respectiv, costurile în scadere privind înfiinţarea şi funcţionarea unui offshore vor conduce la creşterea numarului de companii care vor apela la astfel de alternative fiscale. „În orice caz, este greu de presupus ca prin „nivelarea” cotei de impozit a fostelor microîntreprinderi statul va obţine mai multe fonduri la buget. În situaţia actuala, indiferent în ce schema te regaseşti, plateşti impozit: chiar daca în anul 2009 ai fost pe pierdere şi ai platit impozitul minim, eşti în continuare „fericitul” aceluiaşi regim, deci plateşti\", a adaugat Şerban. Începând cu 1 ianuarie 2010, microîntreprinderile nu mai au posibilitatea să aleagă între plata unui impozit pe profit de 16% sau un impozit pe venit de 3%. „Pentru circa 45 - 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sa îl plateasca statului va însemna cel mai probabil falimentul, acestea neavând o marja de profit care sa acopere diferenţa, într-un an atât de greu precum cel în curs”, a spus Şerban. Conform estimarilor R&M Audit, 15-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor transforma în PFA, în special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuţii salariale, fara a desfaşura vreo alta activitate şi deci fara a avea angajaţi. Analizele R&M Audit arata ca circa 25% dintre fostele microîntreprinderi vor începe sa plateasca noul impozit pe profit, „încarcând la maxim” cheltuielile şi apelând la o serie de alte „inginerii financiare şi fiscale”, fie acestea şi legale. Înfiinţarea unei companii offshore în cazul unei societaţi ale carei activitate şi profituri sunt generate exclusiv pe teritoriul României devine în general rentabil de la un profit impozabil de minimum 20.000 de euro. Costurile anuale de întreţinere a unui offshore variază de la 1.000 - 1.800 euro, până la circa 3.000 - 4.000 euro, depinzând de ţara în care poate fi înfiinţat, în funcţie de tipul de activitate desfăşurată, legislaţie sau acorduri internaţionale. În ceea ce priveşte scutirea procentuala pe profit, prin utilizarea unei companii offshore, se poate obţine o taxare chiar şi de 0-5%, raportat la baza de impozitare/de impunere.