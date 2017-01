Falimentul Astra „cimentuiește“ cartelul asigurătorilor

OLIGOPOL Clienții de RCA ai Astra Asigurări vor alege un asigurător care practică prețuri similare, în urma ieșirii firmei din piață, astfel că vom asista la consolidarea prezenței primilor cinci concurenți și, deci, la accentuarea trăsăturilor oligopoliste ale segmentului RCA, avertizează Consiliul Concurenței (CC) - „În lipsa unor decizii din partea unor asigurători, de atragere puternică a portofoliului de clienți Astra, scenariul cel mai probabil este cel prezentat anterior“. În privința CASCO, estimarea CC este diferită - „Astra are o poziție relativ redusă, așa că migrarea clienților societății către asigurători de mărime apropiată este cea mai dezirabilă din punct de vedere concurențial. Se va întări poziția unor jucători mai mici“. Revenind la polița obligatorie (RCA), unde Astra are o prezență mult mai însemnată, ar fi de dorit ca asigurații societății să migreze către toți participanții rămași în piață - „Dat fiind, însă, că prețul este principalul criteriu de selecție, acest scenariu este puțin plauzibil. Asigurații se vor îndrepta către societăți care practică prețuri similare cu Astra și, drept urmare, primii cinci concurenți își vor întări poziția“.

DRUMUL FALIMENTULUI Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în iunie 2015, să retragă autorizația de funcționare a companiei Astra Asigurări, după un an și jumătate în care societatea a funcționat sub administrarea specială a KPMG Advisory. Ulterior, ASF a invocat incapacitatea de plată a datoriilor și a solicitat intrarea asigurătorului în procedură de faliment. Acționarul majoritar al companiei a contestat hotărârea ASF la Curtea de Apel București, o hotărâre definitivă a instanței fiind așteptată la începutul anului în curs. Și-n plus, amintește CC, alte două companii active în segmentul RCA au probleme financiare - „Carpatica și Euroins au planuri de redresare financiară, aprobate de ASF“. O mică paranteză - Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) poate deschide dosare de daună pentru poliţele emise de Astra Asigurări doar pentru evenimentele produse până vineri, 4 martie, urmând ca lichidatorul judiciar, KPMG Restructuring SPRL, să se ocupe, după această dată, de îndrumarea solicitanţilor.