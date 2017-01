Falimentul bate la uşa a 10% din magazinele online româneşti

Peste 10% dintre magazinele online româneşti vor ieşi de pe piaţă anul viitor, din cauza lipsei de strategie a antreprenorilor online, cred specialiştii din domeniu. Potrivit estimărilor principalilor jucători din comerţul online, intervalul în care un magazin electronic obţine profit este mai lung decît în cazul magazinelor clasice. “Mulţi antreprenori subscriu unei concepţii conform căreia businessul online are nevoie de investiţii mici. În acest context, cred că, anul viitor, peste 10% dintre magazinele online locale vor ieşi de pe piaţă, în condiţiile în care, pînă în prezent, au dat faliment 5-7% dintre acestea”, a declarat preşedintele Fit Distribution (companie care administrează magazinele PcFun şi ElectroFun), Marius Ghenea. Estimările mai drastice pe acest segment avansează falimente pentru peste 15% din magazinele online existente în prezent în România. După frenezia de început, în acest domeniu va urma o perioadă de consolidare care este normală, deoarece “ca să rezişti pe o piaţă unde barierele de intrare sînt mici trebuie ori să fii primul care inventează un concept, ori să faci investiţii masive în marketing şi în publicitate pentru a deveni un brand-name, ori să ai un avantaj competitiv sustenabil”, este de părere Codruţ Pascu, managing partner al Roland Berger Strategy Consultants. Potrivit reprezentanţilor din domeniu, în prezent există aproximativ 1.500 de magazine online, dintre care, segmentului IT îi revin circa 300 de magazine active. Acestea însă generează 75-80% din valoarea comerţului electronic din România, care este estimată la 275 milioane de euro. Investiţia iniţială pentru un magazin de talie medie poate ajunge uşor la peste 100.000 de euro în condiţiile în care investiţiile lunare sînt de peste 10.000 de euro. În afară de fenomenul falimentelor din acest domeniu, o altă tendinţă care face parte din procesul de maturizare al pieţei online se constituie în extinderea numărului de achiziţii din partea companiilor externe, dar şi preluări de magazine mai mici de către investitori autohtoni profitabili. “Vom vedea pe viitor situaţii în care companii mai mari vor achiziţiona magazine mai mici doar pentru a le scoate de pe piaţă”, a declarat directorul executiv şi fondatorul PC Garage, Gabriel Vasile. Per total însă, falimentele magazinelor online vor duce la o scădere a încrederii în comerţul electronic românesc, spun jucătorii din domeniu. Principalii jucători pe piaţa românească de comerţ electronic sînt eMAG, Cel.ro, PcFun sau MarketOnline.