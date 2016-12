Falimentul dreptei

Ceea ce Crin Antonescu a numit, acum două zile, după declaraţia ministrului Vlădescu care a făcut vâlvă, \"falimentul definitiv al actualei guvernări\", în realitate este falimentul politicii de dreapta în România. Liderul PNL nu putea să vorbească de funie în casa spânzuratului, fiindcă şi liberalii au idei economice de dreapta, deşi ar fi guvernat mult mai coerent decât cabinetul Boc. Din acest motiv, Antonescu a rostit doar o jumătate de adevăr, ca să nu dea cu firma în capul propriului partid.

Între timp, premierul a început sarabanda restructurărilor guvernamentale, dar gesticulaţia sa politică este atât de ostentativă, încât pare cât se poate de limpede că o face mai mult de ochii lumii sau de gura presei. Băsescu a mai înotat la fel de ostentativ prin noroaiele din casele sinistraţilor, bătând câmpii fără graţie cu nu ştiu care ţaţa Floarea tot despre TVA, de parcă n-ar fi fost la curent cu scandalul declanşat de Sebastian Vlădescu, pe care văd că nu-l dă nimeni afară deocamdată, deşi ai zice că ministrul de Finanţe face tot posibilul să se întâmple aşa ceva... Videanu s-a mai perindat pe la televizor, încercând să cârpească vreo câteva explicaţii neconvingătoare, şi uite-aşa s-au mai scurs una sau două zile de criză, de ploi sau calamităţi, de dezbateri politice sterile şi de ştiri halucinante, cum scriam şi ieri.

Apropo de asta! De curând, am primit vizita unei rude din Olanda, care a urmărit ieri mai multe jurnale televizate, fiindcă lipsise mai mult timp din ţară şi este o persoană curioasă din fire. Când realităţile româneşti i-au explodat în faţă cu brutalitate, a rămas cu gura căscată, deoarece venea dintr-o ţară foarte liniştită. Mădălina Manole s-a sinucis pe neaşteptate... Un bărbat a murit în urma unui grav accident de circulaţie... Violurile şi furturile se ţin lanţ... Negustorii păcălesc lumea vânzând pepeni turceşti pe care îi declară \"de Dăbuleni\"... Două clanuri de ţigani s-au bătut într-un spital... La Bacalaureat DNA-ul a făcut arestări. Toţi politicienii se răstesc la televizor ca la mahala... \"Ce se întâmplă cu România?\" - am fost întrebat. \"Cred că dreapta a înlocuit democraţia cu anarhia!\" - am răspuns eu pe nerăsuflate.