Falimentul farmaciilor…

În vreme ce ieftinirea medicamentelor care a fost făcută începînd cu 1 aprilie i-a mulţumit pe bolnavi, pe mulţi dintre farmacişti i-a adus în pragul disperării. Potrivit preşedintelui Colegiului Farmaciştilor Constanţa, Vasile Rizea, mulţi dintre farmacişti au început deja să-şi vîndă unităţile, chiar dacă recunosc că înregistrează pierderi. “Preferă să piardă acum. Ştiu deja farmacişti care şi-au vîndut afacerea, şi sînt chiar şi din lanţurile mari de farmacii. Dacă au constatat că nu sînt rentabile, renunţă. Ieftinirea nu trebuia să fie făcută pe stocurile de medicamente deja existente”, explică Vasile Rizea. Reprezentantul farmaciştilor din Constanţa a explicat că unele medicamente care erau vîndute la preţul de 46 de lei, sînt acum comercializate cu 14 lei. “Sînt pierderi foarte mari pentru noi. Noi oricum mergeam prost din cauza adaosului. Acum vine un alt capac peste toate”, a mai declarat Rizea. Pierderile farmaciştilor se ridică la zeci de mii de lei în doar două săptămîni. Cei mai mulţi se plîng că vor pune lacătul pe uşi înainte de sfîrşitul anului şi că le este practic imposibil să funcţioneze aşa. “Acum nu facem altceva decît să supravieţuim. Nu este normal să funcţionăm doar pentru atît. Noi am făcut o adresă către Ministerul Sănătăţii prin care am cerut să se meargă în paralel cu două preţuri pînă la eliminarea stocurilor, sau măcar pentru o lună să mai scăpăm de medicamentele din stoc care au fost achiziţionate cu preţuri foarte mari şi acum le vindem cu o nimica toată”, a mai menţionat preşedintele Colegiului Farmaciştilor din Constanţa. El a precizat că nu sînt singurii care vor avea de suferit şi că şi distribuitorii vor avea probleme serioase. Reprezentanţii farmaciştilor au propus o soluţie pentru redresarea situaţiei pe care însă Ministerul Sănătăţii (MS) ar putea să nu o ia în calcul. “Nu credem că se va întîmpla acest lucru”, spune Rizea. Şi colegii din judeţul Timş au propus o scădere a pierderilor din obligaţiile către stat. “Nu ne rămîne decît să sperăm că lucrurile se vor schimba şi că noile norme ale contractului cadru nu vor mai veni în defavoarea noastră, tocmai pentru a putea supravieţui. În caz contrar, vom ajunge la faliment”, susţine preşedintele Colegiului Farmaciştilor. Un alt dezavantaj al farmaciştilor este prescrierea DCI (Denumirea Comună Internaţională). Pacientul are posibilitatea să-şi aleagă medicamentul, mai scump sau mai ieftin, după ce farmacistul prezintă variantele de medicamente care conţin aceleaşi substanţe. “În cele mai multe cazuri, bolnavii aleg produsele care au cele mai mici preţuri”, a mai adăugat Rizea.