Falimentul personal, o necesitate

SEMNE BUNE O comisie juridică din Senatul României a dat OK-ul propunerii legislative privind insolvenţa persoanelor fizice, iniţiată de deputatul PSD Ana Birchall. „Iniţiativa legislativă privind insolvența persoanelor fizice, cunoscută şi drept legea falimentului personal, sprijină românii sufocaţi de datorii, reprezentând un ajutor real pentru cei care riscă să-și piardă agoniseala prin executări silite. Îi acordăm un real ajutor debitorului, dându-i posibilitatea să-și plătească datoria în termen de cinci ani, în baza unui plan de rambursare. Toate procedurile judiciare se suspendă, iar acumularea de dobânzi şi penalităţi se oprește. Ce vină are un român căruia regimul Băsescu - Boc i-a tăiat 25% din salariu (în realitate, reducându-i cu 40% veniturile) că nu mai poate să-şi plătească datoriile? Fac apel la sistemul bancar să înţeleagă importanţa şi necesitatea unei asemenea legi și să o susțină“, a spus Birchall. Desigur, din comisii și până la adoptare e drum lung. Actul normativ a mai fost acceptat pentru dezbateri și la începutul anului, însă doar așa, de ochii lumii. Guvernul s-a angajat atunci (încă o dată) în faţa FMI şi CE că va lua toate măsurile pentru ca legea în cauză, dar şi alte propuneri privind recuperarea datoriilor să nu treacă, pe motiv că ar putea fi subminată disciplina de plată a ratelor la credite.

NIMIC NOU SUB SOARE Poziţia FMI este cât se poate de bizară, după cum am mai semnalat în trecut, întrucât instituţia a recomandat legiferarea falimentului personal mai multor state din regiune lovite de criză, precum Grecia şi Ungaria. Potrivit unui studiu realizat de compania de consultanţă London Economics pentru Comisia Europeană, contractat în 2011 şi finalizat în 2012, România este una dintre puţinele ţări europene unde nu există legislaţie privind insolvenţa persoanelor fizice - „Românii nu beneficiază de nicio formă de protecţie în faţa creditorilor odată ce ajung în situaţia de a nu-şi mai putea onora obligaţiile financiare”. Până nu demult, spaniolii şi ungurii erau într-o situaţie similară, însă lucrurile s-au schimbat. Spania a introdus în lege prevederi care previn evacuarea din locuinţe a persoanelor aflate în incapacitate de plată a ratelor la credite ipotecare, iar Ungaria a elaborat un act normativ similar, la cererea FMI. Autorităţile de la Bucureşti, FMI şi BNR se tem, însă, că o lege a falimentului personal ar cauza un număr mare de fraude, întrucât românul inventiv ar încerca să scape de plata ratelor. Absurd! Fraudă există în orice domeniu (fonduri europene, insolvența firmelor etc.) și este treaba statului să o oprească. România alege însă metoda semi-stalinistă, privându-și cetățenii de un drept european și aruncându-i în gura creditorilor.