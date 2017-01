Falimentul Poştei Române, o cronică anunţată!

COMPENSAŢII ULUITOARE. Poşta Română acordă 48 de salarii compensatorii la fiecare concediere! Afirmaţiile aparţin ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Cabinetul Boc, Kelemen Hunor, care a declarat: \"… La Poşta Română există un asemenea contract colectiv de muncă încât la concediere se acordă 48 de salarii compensatorii - este incredibil - şi au sporul de fidelitate pe care îl primesc pentru că merg la serviciu\".

Acest context pune într-o lumină cel puţin curioasă nou anunţata revigorare prin disponibilizări a Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR), de către Guvernul României, care şi-a amintit, la doar o zi după anunţul intrării pe piaţa serviciilor poştale a unui jucător privat, TCE Post Office, că are o Strategie în ce priveşte operatorul poştal naţional. Astfel, Poşta Română îşi va reduce numărul de angajaţi, îşi va dezvolta portofoliul de servicii financiare, va livra loco în aceeaşi zi, iar factorii poştali se vor transforma, pur şi simplu, într-o \"forţă de vânzări directe\"! Specialiştii sunt de părere însă că iniţiativa Guvernului vine mult prea târziu, iar încercarea de a evita intrarea companiei în colaps financiar este sortită eşecului. Astfel, în contextul actualei crize, în Strategia aprobată deja de Guvern, modernizarea Poştei presupune investiţii de 113 milioane de euro, în condiţiile în care doar datoriile CNPR pe anul 2008 depăşesc 300 de milioane! Astfel, cu 113 milioane de euro, cu stufosul aparat administrativ al Poştei Române, cu cele 7.100 de oficii poştale (din care doar 1.100 informatizate!), cu schema mult prea încărcată a personalului (peste 36.000 de angajaţi) şi cu datoriile de miliarde pe care le are CNPR, Guvernul vrea să facă... bani. Mai mult decât atât, analiştii financiari au atras deja atenţia că Poşta se află în „colaps financiar iminent” şi că... în ciuda superrestructurării, timp de doi ani, operatorul va merge pe minus. În acest context, dacă te apuci să modernizezi prea târziu şi cu evidente efecte negative un colos sprijinit pe picioarele de lut moale ale datoriilor (aproape triple faţă de suma care se vrea a fi investită), al cărui singur sfârşit credibil este falimentul, nu dai de bănuit? Păi, cam dai, cu atât mai mult cu cât TCE Post Office este o companie internaţională care are deja o Strategie care a dovedit pe parcursul a mai multor ani şi ţări că funcţionează, nu are datorii, are un sistem deja modernizat şi vine cu servicii imposibil de oferit, la ora actuală, peste şase luni sau peste doi ani de Poşta noastră cea de toate zilele. Şi cum TCE Post Office mai are ceva ce nici Poşta şi nici actualul Guvern nu au, adică bani, şi cum nu putem trece cu vederea faptul că Guvernul, prin Ministerul Comunicaţiilor, deţine 75% din acţiunile CNPR, calculele devin foarte simple: falimentul colosului Poşta Română ar însemna o sumă, la cumpărare, pe care o companie internaţională şi-ar putea-o permite şi care ar intra, pur şi simplu, Guvernului în buzunar. Dispar datoriile, dispar problemele de reorganizare şi restructurare, rămâne un Guvern curat cu bani mulţi şi, probabil, nişte acţiuni profitabile la noul operator poştal naţional! Urmează CFR?