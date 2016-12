Fals comisar, reţinut pentru înşelăciune

PREGĂTIRILE. Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Mangalia, suspectat că ar fi „ţepuit” zeci de persoane în ultimele trei luni, a fost săltat, ieri dimineaţă, de acasă, de trupele SIR, în urma unei acţiuni coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia. Acţiunea oamenilor legii a început în jurul orelor 05.30, atunci când un echipaj al Serviciului de Intervenţie Rapidă (SIR), două maşini de Poliţie şi procurorul de caz au pornit din Constanţa către oraşul Mangalia, pentru că aveau informaţii că Marian Chiriac locuieşte acolo, cu chirie, împreună cu mama lui. „Căutăm două carduri pe care suspectul a primit bani de la victimele sale şi două telefoane mobile folosite de acesta pentru a contacta persoanele înşelate. Nu putem estima ce reacţie va avea în momentul în care vom efectua descinderea, aşa că cel mai bine este să fim precauţi. E posibil să devină violent. Cu siguranţă nu se aşteaptă să primească vizita Poliţiei”, a explicat procurorul de caz, Teodor Niţă, înainte de debutul operaţiunii.

DESCINDEREA. Peste 30 de minute, în jurul orelor 06.00, oamenii legii au ajuns pe strada Ion Creangă, din Mangalia, în faţa blocului în care Marian Chiriac trăieşte. „Dacă refuză să deschidă uşa, nu avem altceva de făcut decât să intrăm în forţă. Primul luptător care păşeşte în casă merge până în ultima cameră a locuinţei, iar ceilalţi acoperă încăperile laterale”, face ultimele pregătiri înainte de descindere cms. şef Emil Moraru. Imediat, oamenii legii urcă într-o tăcere desăvârşită treptele imobilului, până la etajul trei, unde se opresc în faţa apartamentului 15. „Deschideţi! Poliţia!”. După câteva secunde, în uşă apare suspectul, cu o expresie de uluială totală. Înainte ca bărbatul să-şi revină din uimire, doi luptători DIAS îl imobilizează chiar în holul locuinţei, ceilalţi „mascaţi” verificând în secundele următoare toate încăperile apartamentului, pentru a fi siguri că nu vor avea parte de surprize neplăcute. După ce „perimetrul” este asigurat, în prezenţa a doi martori, procurorul de caz şi poliţiştii încep percheziţia în locuinţă. Oamenii legii reuşesc să găsească telefoanele mobile şi cardurile utilizate de suspect pentru derularea profitabilei afaceri, aceştia ridicând din apartament şi câteva înscrisuri. Marian Chiriac şi un tânăr care locuieşte în apartamentul respectiv şi care este suspectat că i-ar fi fost complice sunt urcaţi în duba DIAS, sub privirile mirate ale vecinilor şi ale trecătorilor care urmăresc tot ce se întâmplă. „Nu am bănuit că s-ar putea ocupa cu aşa ceva. Sincer, nu am avut niciun fel de tangenţă cu aceşti oameni, dar niciodată nu mi-am imaginat că ar avea astfel de preocupări”, spune unul dintre locatarii blocului.

ESCROCHERIA. Descinderea de ieri dimineaţă are loc după aproape trei luni de filaj, timp în care anchetatorii au interceptat convorbirile telefonice ale lui Marian Chiriac cu victimele sale. „A dat dovadă de o viclenie ieşită din comun. Ce făcea? Suna diferiţi administratori de societăţi din mediul rural, cărora le spunea că este comisar la Garda Financiară şi se pregăteşte să efectueze un control, împreună cu inspectorii de la Protecţia Consumatorului. Aşa începea povestea. După ce îi înspăimânta pe interlocutori, le cerea acestora să depună diverse sume de bani într-un cont, pentru ca verificările respective să nu aibă loc. Victimele cedau şi se conformau. Au fost cazuri în care suspectul a înşelat de două sau de trei ori aceeaşi persoană”, a declarat procurorul Teodor Niţă. Uneori, spun oamenii legii, Marian Chiriac era severul „comisar Enache”, alteori acesta folosea o voce feminină, prezentându-se sub diverse identităţi, dar cu o abordare asemănătoare. Potrivit anchetatorilor, bărbatul făcea rost de numerele de telefon ale „ţintelor”, profitând de buna credinţă a angajaţilor primăriilor din localităţile respective. În acest fel, spun anchetatorii, bărbatul a obţinut în decurs de trei luni în jur de 19.000 de lei. „Estimăm că ar fi în jur de 40 de persoane înşelate. În general, alegea persoane din exteriorul judeţului Constanţa: Brăila, Buzău, Târgu Jiu, Mureş, Vâlcea. Era un plan bun. Nimeni nu ştia cum arată, toate „operaţiunile” se făceau prin intermediul telefonului mobil”, a adăugat Teodor Niţă. Marian Chiriac a fost reţinut pe bază de ordonanţă, timp de 24 de ore, urmând ca, pe numele lui, să se formuleze o propunere de arestare preventivă pentru înşelăciune în formă continuată. Oamenii legii continuă cercetările pentru a descoperi întreaga amploare a „activităţii” lui Marian Chiriac. Persoanele care au fost prejudiciate prin acest mod de operare sunt rugate să contacteze Poliţia Cernavodă, la numărul de telefon 0241/ 238.120.