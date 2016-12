Fals în acte pentru denigrarea angajaţilor?

Nemulţumit că patronul i-a desfăcut abuziv contractul de muncă, precum şi de faptul că nu i-au fost plătite toate orele muncite, un constănţean şi-a dat fostul angajator în judecată. Gheorghe Călin, de 37 de ani, din Medgidia, s-a angajat la firma de pază şi protecţie Histria Holiday Constanţa pe 1 octombrie 2007. Firma de pază Histria Holiday face parte din concernul Histria Management, deţinut de omul de afaceri Gheorghe Bosânceanu. Potrivit contractului de muncă, bărbatul ar fi trebuit să lucreze opt ore pe zi şi să beneficieze de 21 de zile lucrătoare de concediu. „De fapt, am muncit 12/24, fără să beneficiez de 48 de ore libere consecutiv, după cum prevede legea. Nu mi-am luat nici cele 21 de zile de concediu, pentru că de fiecare dată am fost chemat mai devreme la muncă”, povesteşte Gheorghe. El a adăugat că, deşi în realitate muncea mai mult de opt ore pe zi, salariul era calculat după contractul de muncă. Mai mult, dacă lipseau de la muncă, indiferent de motiv, erau sancţionaţi. „Înainte de a intra în concediu medical, în aprilie, mi-a fost foarte rău şi nu m-am putut prezenta în post, fiind nevoit să mă duc la medic pentru efectuarea unor investigaţii. Mi-am anunţat şefii înainte că nu pot veni, iar a doua zi m-am prezentat şi cu adeverinţă medicală, pentru a demonstra că nu am minţit şi că absenţa a fost motivată”, povesteşte Gheorghe. În ciuda acestui lucru, lipsa din post a bărbatului a fost trecută, în pontaj, ca nemotivată, iar lui i s-a oprit 100 de lei din salariu, plus bonurile de masă pe luna respectivă. Nemulţumit de condiţiile de muncă, precum şi de faptul că salariul nu era conform cu munca depusă, la mijlocul lunii mai 2010, bărbatul a făcut plângere la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa.

• PLÂNGEREA LA ITM I-A ADUS DESFACEREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ • Până la sfârşitul aceleiaşi luni, contractul de muncă i-a fost desfăcut, după ce, în prealabil, a fost mutat „disciplinar” în alte posturi de pază, cu scopul de a-l forţa să-şi dea demisia. Atunci, Gheorghe a decis să-şi caute dreptatea în instanţă. „Pentru a se apăra de acuzaţiile mele, patronul a prezentat judecătorilor mai multe acte, o mare parte dintre acestea conţinând falsuri grosolane. De exemplu, în perioada 19 aprilie - 9 mai 2010, eu am fost în concediu medical, fiind internat. În ciuda acestui lucru, în pontajul prezentat instanţei, eu sunt trecut, pe 1 mai, ca fiind prezent la muncă”, mai povesteşte bărbatul. În plus, pentru a justifica concedierea, au fost întocmite mai multe rapoarte, referitoare la activitatea angajatului Gheorghe Călin. Într-unul dintre acestea, realizat pe 20 februarie, se specifică că: „Poate pe fondul stării de sănătate, instabilitate nervoasă, tensiune oscilantă, după cum afirmă, sindrom migrenos ce a necesitat internare îl fac să nu poată răspunde favorabil atribuţiunilor de serviciu”. „De unde ştiau ei, în februarie, că eu mă voi interna, în aprilie, cu diagnosticul respectiv?”, se întreabă Gheorghe. El este decis să continue demersul în instanţă şi să ceară acuzarea conducerii Histria Holiday Constanţa de fals, uz de fals şi instigare la fals. „Am primit ameninţări de la muncă, dar nu voi renunţa la luptă. Este dreptul meu şi nu vreau să renunţ la el”, a spus, hotărât, fostul agent de pază.