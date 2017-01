Fals marinar găsit pe o navă

Polițiștii de frontieră tulceni au descoperit joi, la bordul unei nave sub pavilion Republica Moldova, un cetățean sirian, de 59 de ani, care fusese trecut pe lista de echipaj cu funcția de marinar, fără ca acesta să îndeplinească criteriile necesare. Oamenii legii spun că vaporul a ajuns în Portul Sulina, venind din Siria. Comandantul a mărturisit că bărbatul se îmbarcase cu intenția de a ajunge pe teritoriul României. Anchetatorii au continuat verificările și au mai avut parte de o surpriză. Pe navă a mai fost găsit și un băiat de 11 ani, fiul comandantului. Pe numele acestuia din urmă a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și trafic de migranți. În plus, suspectul a primit două amenzi de câte 10.000 de lei pentru fiecare dintre persoanele transportate în mod ilegal.