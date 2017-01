Fals ofiţer anticorupţie, prins în flagrant

Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) - Biroul Teritiorial Constanţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa, l-au prins în flagrant, pe 6 martie, pe Nicolae Munteanu, de 52 ani, din Cernavodă, în timp ce primea suma de 120 lei de la un constănţean. Oamenii legii au intrat într-un bar situat în zona Marvimex, din Constanţa, în momentul în care Munteanu băga banii primiţi în buzunar. Din cercetări a reieşit că denunţătorul, un bărbat care lucrase la o firmă de navigaţie din Năvodari, a căzut în plasa lui Munteanu, însă concubina lui a realizat că are de-a face cu un escroc şi l-a convins să anunţe autorităţile. Potrivit procurorilor, Munteanu mergea prin diverse localuri în căutare de victime şi le cerea barmaniţelor un pahar cu 100 ml cu alcool, solicitînd ca acestea să îi măsoare băutura cu recipientul legal. Femeile îi îndeplineau dorinţa şi atunci Munteanu le spunea că este de la Protecţia Consumatorului şi că efectuează un control. Alteori pretindea că este ofiţer anticorupţie şi că verifica modul în care se respectă legea în baruri. Aşa s-a întîmplat pe 3 martie, cînd denunţătorul l-a auzit pe Munteanu spunîndu-i unei barmaniţe că este director executiv al Biroul Anticorupţie şi Fraudă pentru judeţul Constanţa. Întrucît omul avea o problemă cu fosta societate la care lucrase, în sensul că nu îşi primise toţi banii la lichidare, s-a gîndit că Munteanu l-ar putea ajuta să îşi recupereze restanţa salarială. Falsul poliţist s-a arătat amabil şi i-a promis denunţătorului că „problema sa e ca şi rezolvată”. Ca să îşi arate buna credinţă, Munteanu l-a pus pe denunţător să scrie o sesizare cu privire la neregulile de la fostul loc de muncă, pe care a şi „înregistrat-o”, scriind în colţul de sus un număr şi semnînd sesizarea cu menţiunea „am luat la cunoştinţă”. Problema a venit în momentul în care Munteanu i-a cerut denunţătorului 120 lei în schimbul înregistrării acelei sesizări la instituţia unde a pretins că lucrează, cu titlu de taxă de timbru şi onorariu. Iniţial, denunţătorul a fost de acord, însă concubina acestuia a intrat la bănuieli, întrucît Munteanu nu prea avea înfăţişarea unui ofiţer anticorupţie, umbla cu adidaşi rupţi şi avea unghiile murdare de var. Aşa se face că denunţătorul a mers la DGA Constanţa, iar trei zile mai tîrziu a fost organizat flagrantul. Prins cu banii marcaţi în buzunar, Munteanu a declarat că îi avea din vînzarea unei cantităţi de peşte. Procurorul a decis reţinerea lui Nicolae Munteanu pentru 24 de ore şi l-a trimis la instanţă cu propunere de arestare preventivă sub acuzaţia de înşelăciune şi uzurpare de calităţi oficiale. Judecătoria Constanţa a considerat că bărbatul nu prezintă pericol public şi a respins propunerea de arestare. Faţă de Munteanu s-a luat măsura obligării de a nu părăsi localitatea. Procurorii spun că Munteanu nu este la prima infracţiune de acest gen, însă nu a fost prins pînă în prezent şi de aceea nu are cazier. El obişnuia să recupereze banii foştilor angajaţi ai diferitelor firme, care apelau la ajutorul lui, iar din sumele obţinute de la patroni îşi oprea un procent stabilit dinainte. Oamenii erau mulţumiţi că primeau o parte din bani şi nu au reclamat nicăieri escrocheria. Anchetatorii bănuiesc că reţeaua este mai mare şi are tentacule în toată ţara, fiind implicată şi o asociaţie nonprofit denumită „Asociaţia drepturilor omului şi protecţiei minorităţilor”, întrucît Munteanu avea asupra lui mai multe legitimaţii în limba engleză şi limba română care îi atesta, în fals, calitatea de reprezentant al drepturilor omului.