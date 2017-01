Fals poliţist trimis în judecată

Procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa au dispus trimiterea în judecată a lui Adrian Daniel Moldoveanu, bărbatul care a fost prins în flagrant de ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) Constanţa în timp ce amenda un şofer în faţa căruia îşi declinase o falsă identitate de poliţist de circulaţie. Moldoveanu, fost agent de ordine al Secţiei 5 Poliţie, va fi judecat pentru înşelăciune, uzurpare de calităţi oficiale, port nelegal de decoraţii sau semne distinctive, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals. El a ajuns pe mîna oamenilor legii în urma unui denunţ penal depus la începutul lunii iunie de către un conducător auto care le-a povestit anchetatorilor că, pe data de 31 mai, a fost oprit pe bd. Aurel Vlaicu de un poliţist sub pretextul că nu i-ar fi acordat prioritate unui pieton. Ca să închidă ochii, agentul de circulaţie, nimeni altul decît Adrian Daniel Moldoveanu, i-a pretins şoferului mită. Marian Nae i-a dat lui Moldoveanu 100 de lei, fără să ştie că are în faţă un fals poliţist. În ziua în care a avut loc flagrantul, Moldoveanu a fost filat timp de două ore de ofiţerii DGA Constanţa, care l-au urmărit oprind în trafic trei autoturisme cu ajutorul unei palete reflectorizante, pe care o agita din autoturismul său, marca Dacia. Îmbrăcat cu uniforma Poliţiei Rutiere şi folosindu-se de o legitimaţie falsă pe care îşi lipise fotografia, acesta îşi păcălea victimele, cărora le pretindea mită, sub pretextul că ar fi încălcat diverse reguli de circulaţie. Potrivit rechizitoriului, mai întîi, Moldoveanu l-a tras pe dreapta pe Dan Mihalache, care conducea pe bd. Soveja un autovehicul marca Dacia Papuc, reproşîndu-i că nu le-a acordat prioritate unor pietoni care aşteptau să traverseze. Ameninţîndu-l că-i va ridica permisul de conducere şi îl va amenda cu 300 de lei, Moldoveanu i-a cerut şoferului să-i dea nişte bani pentru a uita întreaga poveste. Conducătorul auto i-a plătit 95 de lei şi şi-a văzut de drum. Al doilea şofer ţepuit de falsul agent de circulaţie a fost Marius Safir, care se afla la volanul unui autoturism marca Peugeot. Folosindu-se de aceeaşi introducere, individul a încercat să obţină o mică “atenţie” şi de la Safir. Planul i-a fost zădărnicit, însă, chiar de conducătorul auto, care i-a răspuns nu a încălcat nicio regulă de circulaţie şi i-a cerut să-l escorteze la sediul Poliţiei Rutiere pentru a lămuri întreaga problemă. Moldoveanu i-a dat drumul şi s-a hotărît să-şi continue pînda în zona BIG, acolo unde a fost încheiat flagrantul. Moldoveanu a fost reţinut după ce a oprit în trafic o maşină tip vidanjă, spunîndu-i şoferului că a depăşit un autoturism pe linia de tramvai. În timp ce conducătorul auto se îndrepta spre autovehiculul pe care îl conducea pentru a aduce documentele maşinii, ofiţerii DGA Constanţa l-au prins pe Moldoveanu. Oamenii legii au găsit asupra lui o paletă reflectorizantă, o staţie emisie-recepţie, un aparat radio portabil, modificat artizanal pentru a semăna cu o staţie, o vestă reflectorizantă, un toc din piele pentru pistol, un fluier, o caschetă şi o broşură “Noul Cod Rutier”. Moldoveanu mai era “dotat” cu mai multe formulare tipizate de proces-verbal de cercetare la faţa locului şi cu un carnet de procese verbale de contravenţie. În timpul audierilor, Moldoveanu şi-a susţinut nevinovăţia, el afirmînd în faţa anchetatorilor că s-a îmbrăcat în uniformă pentru că încă avea impresia că este poliţist. El a pus această confuzie pe seama unei căderi psihice. În urma efectuării expertizei psihiatrice, s-a constatat, însă, că bărbatul avea discernămînt atunci cînd a săvîrşit faptele pentru care va fi judecat de magistraţii Judecătoriei Constanţa.