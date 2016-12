Falşi angajaţi ai Casei de Pensii, condamnaţi

Doi bucureşteni arestaţi pentru că au jefuit o pensionară de 87 de ani, din Constanţa, au fost găsiţi vinovaţi de magistraţii Judecătoriei Constanţa şi condamnaţi la pedepse cu executare. Florin Valentin Paica, de 29 de ani, şi Ionel Nucu, de 42 de ani, au primit câte patru ani de detenţie. Sentinţa nu este definitivă. Complicele celor doi, Daniel Mihai Albu, de 38 de ani, va fi judecat separat întrucât nu a fost transferat de la Spitalul Penitenciar Jilava, unde este internat din cauza unor probleme medicale. Potrivit rechizitoriului, pe 3 aprilie, cei trei au sunat la uşa Octaviei Babi, i-au spus că sunt angajaţi ai Casei de Pensii şi că au venit să îi dea 100 de lei cu ocazia sărbătorilor de Paşte. Femeia i-a primit în casă, iar unul dintre escroci a scos o bancnotă de 200 de lei şi i-a cerut bătrânei restul. Pensionara a scos din şifonier un plic cu 95 de lei şi le-a spus că aceştia sunt toţi banii pe care îi are. Unul dintre indivizi a dus-o în bucătărie pe bătrână pentru a-i copia datele de identitate din buletin. Ceilalţi doi au spus că se duc la vecina de la etajul superior, dar în realitate i-au scotocit prin şifonierul din care scosese banii. După cinci minute, unul dintre tinerii care plecaseră a revenit în bucătăria păgubitei şi l-a luat la rost pe complicele său care nu terminase de scris datele bătrânei. L-a luat şi au plecat. „M-am uitat pe masă să văd dacă mi-au lăsat cei 100 de lei promişi. Nu am văzut bancnota şi atunci mi-am dat seama că am fost jefuită, mai ales că după aceea am văzut că şifoneriul era răvăşit”, a declarat, la acea dată, Octavia Babi. Femeia şi-a anunţat rudele, care au sunat la 112. În timp ce oamenii legii luau amprente şi declaraţii, hoţii au fost prinşi într-un autoturism marca BMW, aproape de localitatea Murfatlar. Asupra lor a fost găsită şi prada: 250 euro, 600 lei şi bijuterii din aur şi argint, în valoare totală de 3.100 lei.