Falsificatori de carduri din Constanţa dau lovituri în Mangalia

O altă reţea de falsificatori de carduri a fost depistată de poliţiştii din Mangalia. “Este vorba de un grup de falsificatori din Constanţa care a venit şi a montat un cititor de carduri la un bancomat al Băncii Comerciale Române de pe strada 30 Decembrie din Mangalia. În 24 de ore, avem opt reclamaţii, iar prejudiciul se ridică la peste 20.000 lei. Autorii furturilor scot banii din Constanţa. Avem deja indicii, ştim cum arată şi sperăm să-i prindem în scurt timp”, a precizat şeful Poliţiei Mangalia, comisarul Nicolae Pescaru. Acesta atrage atenţia cetăţenilor ca în cazul în care sesizează vreun dispozitiv extern ataşat bancomatelor să alerteze imediat oamenii legii. Nicolae Pescaru a mai menţionat: “în mod firesc, automatele bancare sînt suprafeţe compacte, fără sisteme adăugite, chiar dacă acestea prezintă etichete ale băncii. Trebuie să precizăm că, fără cod, hoţii nu au cum să fure banii doar citind cartela, întrucît dispozitivul de clonare are nevoie de două componente: un cititor unde se introduce cartela şi o cameră pentru codul pin. Codul cardurilor este filmat de hoţi cu ajutorul unei camere motate deasupra sau lateral tastelor, asemănătoare şi de dimensiunea celor de pe telefoanele mobile”. În plus, utilizatorii sînt sfătuiţi să acopere cu mîna introducerea codului pin, ca măsură preventivă împotriva filmării cifrului secret. Comisarul a precizat că nici măcar camera de luat vederi instalată de bancă nu ar trebui să poată înregistra formarea codului PIN, dacă butonarea acestuia este protejată cu palma deasupra degetelor cu care se formează numărul, această măsură simplă fiind totodată cea mai eficientă împotriva acestui gen de fraudă.

Nicolae Pescaru a adăugat că poliţiştii din Mangalia s-au mai confruntat cu tentative de fraude asemănătoare la începutul acestui an, cînd hoţii au montat o “pisicuţă” (dispozitivul improvizat de citit carduri) la un bancomat Raiffeisen, situat în centrul oraşului. Referitor la acel caz descoperit chiar de şeful Poliţiei Mangalia, acesta a declarat: “Îi avem în urmărire pe acei infractori, am reuşit să-i identificăm. Printre ei se afla şi un cetăţean bulgar. Dosarul nu este încă definitivat. Nu-i putem prinde în flagrant decît dacă îi avem sub urmărire şi îi cunoaştem foarte bine, nu putem şti de unde scot bani pentru că nu ştim ce carduri au clonat, iar sumele scoase de aceştia nu sînt foarte mari”, a mai explicat şeful Poliţiei Mangalia.