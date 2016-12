Falsificatori de dolari, trimişi în judecată

Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa a finalizat urmărirea penală şi i-a trimis, ieri, în judecată, în stare de arest preventiv, pe Ion Grigore, de 59 ani, Vasile Mihai Pandele, de 18 ani, şi Radu Gabriel Buzoianu, de 17 ani, toţi din Năvodari, acuzaţi de falsificare de monedă sau de alte valori şi falsificare de valori străine. Potrivit actului de inculpare, poliţiştii constănţeni au intrat pe firul afacerii pe 24 martie anul acesta, atunci cînd au aflat că Ion Grigore ar deţine o sumă mare de bancnotă contrafăcută românească şi străină pe care intenţionează să o pună în circulaţie pe raza judeţului Constanţa şi peste hotare. Procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa au preluat cercetările, iar un poliţist sub acoperire a reuşit să ia legătura cu suspecţii şi să stabilească o întîlnire cu Ion Grigore. Prima tranzacţie a avut loc pe 24 martie, atunci cînd poliţistul a cumpărat de la suspect suma de 4.100 lei, compusă din 16 bancnote de 100 lei şi 50 de bancnote de 50 lei, toate contrafăcute. Cîteva zile mai tîrziu, pe 27 martie, lucrătorii Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au organizat un flagrant în urma căruia Ion Grigore a fost reţinut în timp ce-i vindea unui ofiţer sub acoperire suma de 5.000 de dolari, în bancnote contrafăcute de 100 dolari. Acţiunea oamenilor legii a avut loc în Piaţa Ovidiu, din Constanţa, suspectul fiind încătuşat imediat după ce a primit de la poliţist suma de 3.500 lei în schimbul celor 5.000 dolari falşi. La percheziţia corporală, poliţiştii au găsit asupra lui Ion Grigore încă 7.500 dolari falsificaţi, bani pe care acesta avea de gînd să-i pună în circulaţie. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au aflat că bancnotele fuseseră falsificate de Radu Gabriel Buzoianu şi Vasile Mihai Pandele, într-un apartament din oraşul Năvodari. În aceeaşi zi, oamenii legii au efectuat două descinderi domiciliare, una la locuinţa lui Ion Grigore, alta la adresa din Năvodari. Acolo, anchetatorii au descoperit bancnote falsificate similare celor cumpărate de ofiţerul sub acoperire de la Ion Grigore, precum şi tehnică de calcul cu ajutorul căreia ar fi fost imprimate bancnotele contrafăcute. În apartament au fost găsiţi Vasile Mihai Pandele şi amicul său, Radu Gabriel Buzoianu, reţinuţi, la rîndul lor, pentru audieri. Grigore a recunoscut fapta, povestind că primea un procent de 20%-30% din suma falsificată şi i-a „turnat” pe Pandele şi Buzoianu că ei falsificau banii în apartamentul lor din Năvodari. La rîndul lor, Pandele şi Buzoianu au negat implicarea în reţeaua de falsficatori şi au dat vina pe un anume „Opriş”, despre care nu au putut da alte date de identificare. Dosarul a fost trimis la Tribunalul Constanţa, care va stabili primul termen de judecată.