Falsificau permise de conducere și buletine

Ofițerii Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au băgat ieri în faliment o rețea specializată în falsificarea de documente. Oamenii legii au aflat despre afacerea necurată a indivizilor vizați de anchetă și i-au urmărit, reușind să adune probe împotriva lor. Conform anchetatorilor, suspecții "fabricau" și vindeau permise de conducere, buletine și diferite acte pentru autoturisme. Surse apropiate anchetei spun că aceștia vindeau un permis fals cu 500 de lei și un buletin cu suma de 800 de lei. Un ofițer sub acoperire a intrat în legătură cu membrii grupării și le-a spus că are nevoie ca aceștia să-i "fabrice" niște acte. Fără să bănuiască faptul că ar putea cădea într-o capcană, indivizii au acceptat târgul. Oamenii legii au pregătit imediat o acțiune de flagrant. Ieri după-amiază, investigatorul s-a întâlnit cu doi dintre suspecți într-o benzinărie situată pe marginea Drumului Național 2A, între Constanța și orașul Ovidiu. Suspecții au sosit la locul stabilit la bordul unui autoturism marca Renault, de culoare roșie, înmatriculat în altă țară. După ce indivizii au luat banii și i-au înmânat "clientului" actele, au fost luați pe sus de mascați. Oamenii legii au controlat apoi autoturismul suspecților.

PERCHEZIȚII Ulterior, polițiștii de frontieră au efectuat cinci percheziții domiciliare în municipiul Constanța și în orașul Ovidiu, la locuințele suspecților. În urma descinderilor, aceștia au ridicat, din cele cinci locații, bani și mai multe documente falsificate. Trei persoane au fost escortate la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, pentru a da declarații. La închiderea ediției, audierile erau în plină desfășurare. Urmează ca anchetatorii să ia măsurile legale care se impun. Procurorii vor decide dacă îi vor reține pe suspecți pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, și dacă îi vor prezenta instanței cu propunere de arestare preventivă. Potrivit anchetatorilor, în această cauză se fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale și spălare de bani. Suspecții riscă acum pedepse cuprinse între șase luni și trei ani.