Falsul poliţist de circulaţie, ajuns după gratii

Magistraţii Tribunalului Constanţa au emis, ieri, pe numele falsului poliţist prins, joi, în flagrant de ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) – Serviciul Teritorial Constanţa în timp ce îi păcălea pe şoferii nebănuitori, declinîndu-şi în faţa lor falsa identitate de poliţist de circulaţie, un mandat de arestare preventivă pe 29 de zile, sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de înşelăciune, uzurpare de calităţi oficiale şi pot nelegal de decoraţii sau semne distinctive. Potrivit anchetatorilor, flagrantul a fost pus la cale ca urmare a unui denunţ penal, depus pe data de 13 iunie de Marian Nae, un conducător auto ţepuit de Adrian Daniel Moldoveanu la sfîrşitul lunii mai. Şoferul le-a povestit anchetatorilor că, pe data de 31 mai, a fost oprit pe bd. Aurel Vlaicu de falsul poliţist, care i-a reproşat faptul că nu i-a acordat prioritate unui pieton. Din “bunăvoinţă”, Adrian Daniel Moldoveanu i-a spus conducătorului auto că poate scăpa basma curată dacă îi oferă o “atenţie” de 250 de lei. Marian Nae i-a dat lui Moldoveanu 100 lei, fără să ştie că are în faţă un escroc îmbrăcat în uniformă de poliţist de circulaţie.

Moldoveanu a fost filat, joi timp de două ore, de ofiţerii DGA Constanţa, care l-au urmărit oprind în trafic trei autoturisme cu ajutorul unei palete reflectorizante, pe care o agita din autoturismul său, marca Dacia. Îmbrăcat cu uniforma Poliţiei Rutiere şi folosindu-se de o legitimaţie falsă pe care îşi lipise fotografia, acesta îşi păcălea victimele, cărora le cerea diferite sume de bani sub pretextul că ar fi încălcat diverse reguli de circulaţie. Mai întîi, Moldoveanu l-a tras pe dreapta pe Dan Mihalache, care conducea pe bd. Soveja un autovehicul marca Dacia Papuc, sub pretextul că acesta nu ar fi acordat prioritate unor pietoni care aşteptau să traverseze. Ameninţîndu-l că în caz contrar îi va ridica permisul de conducere, îl va amenda cu 300 de lei şi îi va aplica mai multe puncte de penalizare, Moldoveanu i-a cerut şoferului nebănuitor să-i dea nişte bani pentru a uita întreaga poveste. Victima sa i-a plătit 95 de lei şi şi-a văzut de drum. A doua victimă a falsului agent de circulaţie a fost Marius Safir, care se afla la volanul unui autoturism marca Peugeot. Folosind acelaşi pretext, individul a încercat să scoată ceva bani şi de la acest şofer, dar planurile lui au fost date peste cap chiar de conducătorul auto, care i-a spus că nu are niciun fel de act la el şi că este de acord să fie escortat la sediul Poliţiei Rutiere. Moldoveanu i-a dat drumul, dar şi-a continuat pînda. Flagrantul a fost încheiat imediat după ce Adrian Daniel Moldoveanu a oprit în trafic o maşină tip vidanjă, pe strada Soveja. Oamenii legii au găsit asupra lui două staţii de emisie – recepţie improvizate şi nefuncţionale, două veste reflectorizante, un carnet de dovezi înlocuitoare pentru permisul de conducere, un carnet de procese-verbale de contravenţie, Codul Rutier şi tipizate specifice activităţii de control şi supraveghere a traficului rutier. Luat ca din oală de oamenii legii, Moldoveanu a leşinat cînd s-a văzut prins şi a fost transportat de o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a primit îngrijirile medicale de care avea nevoie. Vineri dimineaţă, după externare, refuzînd să se prezinte la Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa, Adrian Daniel Moldoveanu a fost condus cu mandat de aducere pentru continuarea cercetărilor. Bărbatul a fost agent de ordine publică în cadrul Secţiei 5 Poliţie Constanţa pînă în urmă cu doi ani, cînd a fost exclus din structurile Poliţiei ca urmare a condamnării lui la doi ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. În februarie 2004, Moldoveanu, împreună cu un coleg, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie, în stare de libertate, sub acuzaţia de luare de mită. Poliţiştii erau acuzaţi că ar fi pretins şi primit suma de un milion de lei pentru a nu suspenda permisul de conducere al unui şofer oprit în trafic. În cazul în care va fi găsit vinovat şi pentru fapta comisă joi, cei doi ani de închisoare pe care Moldoveanu nu i-a mai executat se vor adăuga noii pedepse.