Familia Beckham e mai bogată decât regina Elisabeta a II-a

Un studiu realizat de London School of Marketing arată că familia Beckham are o avere totală estimată la 508 milioane de lire sterline (772 de milioane de dolari). Potrivit Sunday Times Rich List 2015, regina Marii Britanii are o avere de aproximativ 340 de milioane de lire sterline (517 milioane de dolari), fiind depășită de familia Beckham. Studiul a analizat puterea financiară deţinută de David Beckham, fotbalist retras din activitatea competiţională, şi Victoria Beckham, fostă membră a trupei Spice Girls, care a devenit un designer vestimentar de mare succes.

Autorii studiului au ţinut cont şi de interesul global manifestat de publicul larg faţă de activităţile desfăşurate de toţi cei patru copii ai soţilor Beckham, mai ales de Romeo, care a devenit model al casei Burberry, la vârsta de 13 ani, şi de Brooklyn, fiul cel mare al cuplului, în vârstă de 16 ani, în contextul în care ambii au câteva milioane de fani pe platforma Instagram. Brandul Beckham a fost folosit pentru a face reclamă pentru absolut orice, de la hainele unor designeri de lux la televiziunea prin satelit şi până la branduri de whisky, a declarat Anton Dominique, directorul London School of Marketing. Ceea ce este de asemenea interesant este faptul că numele familiei Beckham este aproape la fel de influent ca oricare membru individual al familiei, a adăugat el.

Potrivit acestui studiu, David şi Victoria Beckham câştigă împreună 40 de milioane de lire sterline (64 de milioane dolari) şi deţin împreună un portofoliu de bunuri evaluate la 190 de milioane de lire sterline (304 milioane de dolari). Casa de modă a Victoriei Beckham, care îi poartă numele, a fost estimată la 60 de milioane de lire sterline (96 de milioane de dolari), iar Footworks, compania de echipament sportiv înfiinţată de David Beckham, a fost estimată la 150 de milioane de lire sterline (240 de milioane de dolari).

