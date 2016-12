Familia Jackson, nemulţumită de sentinţa primită de Conrad Murray

”Nu sunt suficienţi patru ani”, a declarat mama cântăreţului Michael Jackson, după pronunţarea sentinţei în procesul intentat de Parchetul californian contra medicului Conrad Murray, găsit vinovat de uciderea involuntară a cântăreţului Michael Jackson. ”O pedeapsă de patru ani nu îmi va aduce fiul înapoi”, a declarat Katherine Jackson. ”Patru ani nu înseamnă suficient pentru viaţa unei persoane. Asta nu-l va aduce înapoi. Însă, măcar a primit pedeapsa maximă. Consider că judecătorul a fost foarte corect”, a adăugat mama cântăreţului, cu puţin timp înainte de a părăsi sala tribunalului din Los Angeles. ”Mulţumesc judecătorului, mulţumesc procurorilor, cred că totul a decurs bine”, a adăugat Katherine Jackson, în faţa jurnaliştilor. ”Nicio pedeapsă petrecută într-o celulă de închisoare nu va compensa pierderea unei fiinţe umane”, adăugat una dintre surorile megastarului, Rebbie Jackson.

Găsit vinovat de uciderea involuntară a lui Michael Jackson, verdictul fiind pronunţat pe 7 noiembrie, medicul Conrad Murray, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat, marţi, la pedeapsa maximă de patru ani de închisoare. Judecătorul a considerat că acuzatul nu a dat dovadă de nicio remuşcare. Medicul Murray va trebui să plătească şi anumite despăgubiri familiei Jackson, pentru pierderile financiare cauzate de decesul megastarului, dar judecătorul Michael Pastor nu a fixat deocamdată valoarea acestor daune, amânând decizia pentru o audiere viitoare, programată pe 23 ianuarie. Procuratura solicitase suma de o sută de milioane de dolari pentru despăgubirea familiei Jackson.

Michael Jackson a murit în urma unei intoxicaţii grave cu Propofol, un anestezic puternic, utilizat în spitale şi în clinicile medicale, pe care starul îl folosea la domiciliu, ca somnifer, cu complicitatea medicului Murray, care era medicul personal al starului doar de două luni. Acesta a recunoscut că i-a administrat cântăreţului Michael Jackson medicamentul Propofol în dimineaţa zilei în care starul a murit, dar şi pe parcursul lunilor precedente. Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, într-o perioadă de repetiţii intense pentru This Is It, turneul său de adio, în timpul căruia urma să susţină, începând din iulie 2009, 50 de concerte la sala O2 Arena din Londra.