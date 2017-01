Familia Jolie - Pitt se relaxează înainte de Oscaruri

Cu numai cîteva zile de decernarea mult rîvnitelor statuete aurii, cuplul nominalizat la premiile Oscar nu pare prea afectat de atenţia mediatică tot mai mare acordată ceremoniei. Angelina Jolie, de exemplu, a preferat ţinute cît mai lejere la New York, unde a fost surprinsă fie căutînd casa perfectă pentru numeroasa sa familie, dar şi la cumpărături alături de fiicele sale, Zahara şi Shiloh. Partenerul său de viaţă a ales însă să se relaxeze la Las Vegas, unde a fost însoţit de fiii cuplului, Maddox şi Pax. Gemenii Knox şi Vivienne au rămas în grija mamei lor la New York.

Angelina Jolie şi Brad Pitt sînt amîndoi nominalizaţi la premiile Oscar pentru cel mai bun rol principal în filmele “The Changeling / Schimbul” şi ”The Curious Case of Bejamin Button / Strania poveste a lui Bejamin Button”. Prezenţa cuplului la ceremonia de decernare a premiilor este unul dintre cele mai aşteptate momente, despre care organizatorii cred că va aduce cîteva puncte bune de audienţă întreg spectacolului, indiferent dacă Angelina Jolie sau Brad Pitt vor cîştiga sau nu premiile puse în joc. Cei doi sînt oricum mult mai interesaţi de adoptarea celui de-al şaptelea copil, din cîte se pare un băieţel din Birmania. De aceea, Angelina Jolie este în căutarea unei noi case mai încăpătoare la New York. Are la dispoziţie numai o lună de zile pînă începe filmările la un nou film, intitulat “Salt”.