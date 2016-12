Familia Kardashian, periculoasă?!

Un paparazzo din Los Angeles a fost spitalizat marţi, după ce automobilul său a intrat în coliziune cu autovehiculul condus de echipa care filmează reality show-ul dedicat familiei Kardashian, intitulat „Keeping Up with the Kardashians“. Tehnicienii acelui reality show o filmau pe Kris Jenner, mama surorilor Kardashian, în regiunea San Fernando Valley din California, în momentul în care autovehiculul lor a fost tamponat de automobilul condus de acel paparazzo. Fotojurnalistul a fost accidentat în urma acelui accident şi a fost transportat la un spital din apropiere, de reprezentanţii Brigăzii de Pompieri din Los Angeles. Kris Jenner lua prânzul la Aroma Cafe din Encino, în momentul în care s-a produs accidentul.

Kim Kardashian este actriţa de reality show cel mai bine plătită din televiziunea americană, câştigurile ei financiare din 2010 - provenind din apariţiile la televiziune, lansarea unei linii vestimentare, a unui parfum, a unei linii de bijuterii şi a unei creme de bronzat - ridicându-se la aproximativ şase milioane de dolari.