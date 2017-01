Familia lui Bob Marley a dat în judecată Universal Music

Membrii familiei lui Bob Marley au dat în judecată compania de înregistrări Universal Music şi pe cea de telecomunicaţii Verizon Wireless pentru că au utilizat, fără permisiune, numele, chipul şi imaginea cîntăreţului. Universal Music Group a încheiat un acord cu Verizon Wireless pentru ca aceasta să distribuie melodii ale lui Bob Marley ca tonuri de apel. Universal spune că nu a primit nicio informaţie despre un eventual proces. Purtătorul de cuvînt al companiei de înregistrări a indicat că oferta de tonuri de apel face parte dintr-un contract pe termen lung încheiat între Universal Music Group şi Bob Marley. Potrivit ofertei, clienţii companiei americane de telecomunicaţii Verizon Wireless pot cumpăra tonuri de apel cu cîteva piese ale lui Bob Marley. Aceste tonuri de apel sînt oferite în exclusivitate de compania de telecomunicaţii.

Compania Fifty Six Hope Road Music Ltd, proprietate a familiei Marley, afirmă că nu şi-a dat acordul pentru încheierea unei înţelegeri între cele două companii. Universal Music Group, cea mai mare companie de muzică din lume, deţine Island Records, studioul la care Bob Marley şi-a înregistrat majoritatea hiturilor, printre care se numără “One Love” sau “I Shot The Sheriff”. “Legend”, o compilaţie de hituri produsă de Universal Music, este cel mai bine vîndut album reggae al tuturor timpurilor.