Familia lui Funeriu fuge de Şcoala Românească

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, nu are prea multă încredere în domeniul în fruntea căruia se află. Cum altfel s-ar explica faptul că şi-a trimis copilul să studieze peste hotare? Prin urmare, este mai mult decât clar că reforma aplicată de Funeriu în Educaţie nu are rezultatele scontate şi, probabil, nici nu le va avea vreodată, în condiţiile în care lipsa finanţării va duce, în continuare, la plecarea pe capete a profesorilor români bine pregătiţi din sistem. În anul şcolar 2011-2012, numai la nivelul judeţului Constanţa au părăsit catedrele 893 de cadre didactice. Potrivit demnitarului, faptul că familia sa locuieşte în străinătate nu are nicio legătură cu sistemul de învăţământ din România, decizia fiind luată din cauza unor probleme personale. „Însă, în acelaşi timp, cred că trebuie să ieşim din această logică a închiderii în sine. Dacă aş fi chinez, dacă aş fi american sau dacă aş fi englez, aş alege să fac o parte din studii în străinătate, pentru că este un câştig”, a declarat ministrul. Din păcate, în condiţiile în care sistemul de învăţământ preuniversitar din România este la pământ, afirmaţia ministrului Funeriu este nu numai lipsită de fond, dar dă dovadă şi de aroganţă, dacă luăm în calcul faptul că majoritatea elevilor abia îşi permit să urmeze chiar şi şcolile de stat.