Familia lui Ratko Mladici cere ca acesta să fie declarat decedat

Familia lui Ratko Mladici, generalul sâb bosniac căutat de Tribunalul Penal Internaţional (TPI) pentru fosta Iugoslavie, pentru crime de război şi genocid, a cerut ca fugarul să fie declarat mort, relatează cotidianul ”Vecernje Novosti”. Avocatul familiei, Miloş Şaljici, a confirmat informaţia. El a explicat că procedura de declarare a unei persoane dispărute decedate intervine la iniţiativa unei părţi care are un interes legal în acest sens, iar familia lui Mladici se află în această situaţie. Rudele generalului au luat această decizie, pe de o parte pentru că proprietăţile şi pensia acestuia au fost îngheţate, dar şi pentru că sunt persecutate. Potrivit avocatului, o astfel de procedură poate fi cerută, dacă o persoană dispărută are peste 70 de ani şi nu există informaţii verificabile în legătură cu unde se află timp de cinci ani. Însă, în condiţiile în care Mladici are 68 de ani, Şaljici crede că trebuie găsite dovezi care să dovedească faptul că a murit sau că a dispărut în circumstanţe care sugerează că probabil nu mai este în viaţă. Avocatul a subliniat că, potrivit instanţei, Mladici nu a mai fost văzut de şapte ani.

Preşedintele consiliului naţional pentru cooperarea cu TPI, Rasim Ljajici, a declarat că ”această procedură reprezintă o ironizare a statului” şi că nu va influenţa efortul de căutare a lui Mladici. ”Nu am mai văzut niciodată aşa ceva. Sunt mii de persoane dispărute în război, dar niciuna dintre familiile lor nu a cerut instanţelor să le declare moarte, deşi au trecut mult mai mulţi ani şi este mult mai probabil să nu mai fie în viaţă”, a spus el. Procurorul adjunct pentru crime de război, Bruno Vekarici, a refuzat să comenteze speculaţiile avocatului familiei Mladici.