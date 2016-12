Familia Murdoch a trecut cu bine de audieri

• O impresie bună • Magnatul media Rupert Murdoch, vârstă de 80 de ani, s-a prezentat când umil, când combativ, dar tot timpul determinat să se exonereze în scandalul interceptărilor telefonice care îi zguduie imperiul, în timpul audierii-fluviu în faţa deputaţilor britanici. Audierea, transmisă în direct la televiziune, nu a prilejuit dezvăluiri, dar senzaţionalul şi-a făcut apariţia când un tânăr a apărut cu o farfurie plină de spumă de ras pe care intenţiona să o arunce în omul de afaceri. Oprit în avântul său de Wendi Deng, tânăra soţie a lui Rupert Murdoch, bărbatul a fost evacuat cu promptitudine, cu cătuşe la mâini, de către poliţişti. Jonathan May-Bowles, de 26 de ani, a fost inculpat ieri, pentru tulburarea ordinii publice.

”Nu m-am mai simţit atât de umil în întreaga mea viaţă”, a declarat, înainte de audiere, fondatorul grupului News Corp., convocat împreună cu fiul său, de cei zece membri ai comisiei de media a Camerei Comunelor, pentru a da socoteală pentru presupusele interceptări telefonice la scară mare pe care le-ar fi practicat, timp de peste zece ani, ”The News of the World”, principalul tabloid al grupului în Marea Britanie. ”Să fim clari, violarea intimităţii persoanelor, piratându-le mesageria, este un lucru rău. Să plăteşti poliţişti pentru a obţine informaţii, este un lucru rău”, a conchis Rupert Murdoch, după trei ore de audiere susţinută. Acesta a dezminţit că ar fi avut cunoştinţă de plăţi făcute victimelor ascultărilor ilegale pentru a le cumpăra tăcerea, un fapt recunoscut de fiul său, în trecut. A recunoscut totuşi că a ignorat până de curând plăţile făcute poliţiştilor, fapt divulgat în 2003, de Rebekah Brooks, protejata sa din fruntea filialei britanice a grupului. Incisiv, a apreciat că nu există absolut nicio probă privind interceptarea telefoanelor apropiaţilor victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001, de la New York. Rupert Murdoch s-a arătat comunicativ şi în ceea ce priveşte relaţiile privilegiate cu guvernele britanice succesive. Într-un comunicat difuzat ulterior, a apreciat că grupul său va ieşi consolidat din acest caz.

Părerile observatorilor sunt că Rupert Murdoch, în ciuda vârstei, s-a descurcat mult mai bine decât fiul său, care era vizibil într-o stare de nervozitate. James Murdoch a băut tot timpul din apa aflată pe masă, pe când tatăl său aproape că nu s-a atins de ea. Jucând rolul omului bătrân, care, ca preşedinte de corporaţie, vede şi aude multe dar şi uită mult, Rupert Murdoch a evitat să răspundă întrebărilor-capcană şi l-a lăsat pe fiul său să vorbească mai mult. Arătând că are de condus o corporaţie cu 53.000 de angajaţi, iar ”The News of the World” reprezenta doar 1% din aceasta, Rupert Murodch a declarat că nu este, în cele din urmă, responsabil pentru ceea ce s-a petrecut la tabloidul britanic.

• Audieri-fluviu • Şi Rebekah Brooks, poreclită ”regina tabloidelor”, a fost audiată. De la demisia sa, la sfârşitul săptămânii trecute, a fost acuzată de corupţie şi de interceptări ilegale. Fosta protejată a lui Murdoch a condamnat interceptările, care ar fi vizat până la 4.000 de persoane, oameni politici, membri ai familiei regale şi alte celebrităţi, dar a justificat recurgerea la detectivi privaţi pentru obţinerea de informaţii. La fel ca Rupert Murdoch, a condamnat piratarea mesageriei mobilului lui Milly Dowler, o elevă de 13 ani, asasinată în 2002, caz ce a şocat profund ţara.

Rupert Murdoch nu a fost singurul stâlp al societăţii audiat. Comisia de afaceri interne l-a audiat şi pe fostul şef al Scotland Yard, Sir Paul Stephenson, şi pe şeful de la antiterorism al poliţiei metropolitane, John Yates. Cei doi au demisionat de o manieră spectaculoasă, afirmându-şi totuşi nevinovăţia în afacerea care lasă Scotland Yard în totală dezordine, acuzat de incompetenţă şi corupţie. La 5.000 de kilometri distanţă, la Lagos, în Nigeria, premierul Cameron a declarat: ”Este o mare problemă, dar suntem o ţară mare şi suntem pe cale să o rezolvăm”. Un ton optimist, în condiţiile în care premierul a decis să-şi scurteze vizita în Africa, pentru a răspunde, ieri, întrebărilor parlamentare, audiere pentru care şi-a amânat cu 24 de ore şi plecarea în vacanţă.

• Lipsa dovezilor • Nu lipsea decât un cadavru în acest scandal. Amatorii teoriei complotului îşi puneau întrebări despre moartea inexplicabilă, dar care nu s-a produs în circumstanţe suspecte, potrivit poliţiei, a lui Sean Hoare. Acesta este primul ziarist care a dezvăluit interceptările ilegale, în timp ce la conducere se afla Andy Coulson. Autopsia a conchis că nu există dovezi privind implicarea unei terţe părţi iar moartea nu este suspectă, a declarat poliţia din Hertfordshire.

Peste ocean, Departamentul american de Justiţie a anunţat că procurorul general, Eric Holder, ar dori o întâlnire cu familii ale victimelor de la 11 septembrie preocupate de faptul că telefoanele lor ar fi fost interceptate în scandalul ce zguduie imperiul media al lui Rupert Murdoch. FBI-ul a demarat deja o anchetă, după afirmaţii publicate privind interceptări telefonice în folosul unor ziare britanice, pentru a stabili dacă au fost încălcate legile americane.