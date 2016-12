Familia nu vrea să îl înmormînteze pe Michael Jackson fără creier

Speculaţiile despre locul unde îşi va găsi odihna veşnică Michael Jackson nu contenesc, deşi s-ar părea că familia cîntăreţului a indicat că aşteaptă să primească creierul vedetei, aflat în prezent în posesia medicilor legişti pentru efectuarea unor teste neuropatologice, în vederea stabilirii cauzelor decesului. În timpul ceremoniei publice organizate marţi, la Arena Staples din Los Angeles, în sicriul placat cu aur, amplasat într-un spaţiu special amenajat în faţa scenei, s-a aflat trupul neînsufleţit al starului, însă fără creier. Institutul de Medicină Legală din Los Angeles a confirmat, miercuri, că acest organ a fost reţinut în laborator, pentru efectuarea testelor neuropatologice. Informaţiile ce apar în certificatul de deces al starului au fost oferite autorităţilor de sora acestuia, LaToya Jackson, iar la secţiunea ”Cauza decesului” este trecută doar menţiunea ”Amînată”. ”Imediat după ce vom termina testele pe creier, îl vom preda familiei”, a declarat Ed Winter, asistentul principal al medicului legist. ”Ultima informaţie pe care am auzit-o este că familia nu va înhuma trupul, deocamdată”, a precizat aceeaşi sursă.

Presa nu deţine, în acest moment, nicio informaţie despre locul în care Michael Jackson va fi înmormîntat. S-a scris că familia Jackson a depus o cerere oficială prin care solicită permisiunea de înhumare a trupului lui Michael Jackson, însă a adresat această cerere autorităţilor din Los Angeles, fapt ce sugerează că starul va fi înmormîntat în acest oraş şi nu la ferma Neverland, care aparţine de districtul Santa Barbara.

Dependenţa de medicamente, în centrul anchetei

Medicii legişti aşteaptă rezultatele testelor toxicologice, pentru a verifica informaţia potrivit căreia Michael Jackson a abuzat de medicamente eliberabile doar pe reţetă, inclusiv de un anestezic extrem de puternic (Propofol), comercializat sub numele de Diprivan. Dependenţa de medicamente şi rolul medicilor care i-au prescris reţete lui Michael Jackson se află în centrul anchetei întreprinsă de poliţia americană, la două săptămîni de la moartea starului. Presa americană susţine că poliţia investighează, în prezent, cel puţin cinci medici care i-au prescris o serie de medicamente puternice lui Michael Jackson, analizînd cu mare atenţie reţetele emise de aceştia. Arnold Klein, dermatologul din Beverly Hills care l-a tratat pe starul american, în ultimii 20 de ani, a declarat însă că el nu este anchetat de poliţie. ”Nu am fost unul dintre medicii care i-au prescris supradoze de medicamente. Eu am fost unul dintre aceia care i-au spus să limiteze consumul de medicamente şi să îl sisteze. Consider că un medic care transformă o persoană sănătoasă într-una dependentă sau îi prescrie pacientului o substanţă potenţial periculoasă, precum Propofol, este un criminal”. Arnold Klein a negat şi informaţiile cărora el ar fi tatăl biologic al celor doi copii mai mari ai lui Michael Jackson, născuţi de fosta soţie a acestuia, Debbie Rowe, care a lucrat ca asistentă medicală în cabinetul său.

Potrivit CNN, familia Jackson era la curent cu dependenţa starului, mai mulţi membri ai săi, în special Janet Jackson, încercînd să îl salveze în 2007, fără a avea succes. Surse apropiate anchetatorilor americani, citate de ABC şi CNN, susţin că trupul lui Michael Jackson prezenta urme de înţepături, în momentul morţii sale, pe 25 iunie. Aceste informaţii întăresc speculaţiile asupra rolului pe care ar fi putut să îl aibă în moartea starului administrarea unor sedative puternice. Urmele de pe corp ar putea fi dovada unui consum regulat de medicamente pe cale intravenoasă, precum Diprivan. Potrivit presei americane, mai multe flacoane de Diprivan au fost descoperite în reşedinţa starului, după moartea acestuia. Deocamdată, nicio informaţie nu a fost făcută publică despre cea de-a doua autopsie, solicitată de familia Jackson.

Familia Jackson păstrează drepturile asupra catalogului Beatles

Sir Paul McCartney nu va primi drepturile asupra pieselor Beatles, deţinute de Michael Jackson, acestea rămînînd în continuare în proprietatea familiei Jackson, potrivit declaraţiei postate pe site-ul oficial al fostului membru al legendarei trupe britanice. Speculaţiile potrivit cărora drepturile asupra catalogului Beatles ar fi urmat să îi revină lui Sir Paul McCartney au apărut în presa internaţională imediat după decesul lui Michael Jackson, însă testamentul regelui muzicii pop, făcut public în urmă cu o săptămînă, nu a conţinut nicio referire la transferul acestor drepturi. Într-un comunicat postat pe site-ul lui oficial, a explicat natura acestor speculaţii, declarînd că aceste chestiuni au fost înţelese greşit de presă. ”În prezent, presa scrie că eu sînt devastat după ce am aflat că nu mi-a lăsat mie drepturile asupra acelor cîntece. Nu este deloc adevărat. Nu am crezut nicio secundă că informaţia era adevărată şi, din acest motiv, informaţia potrivit căreia aş fi devastat este un fals grosolan. Nu trebuie să credeţi tot ce scrie presa, oameni buni!”, a adăugat celebrul muzician britanic.

Testamentul care stipulează că drepturile asupra catalogului Beatles vor rămîne familiei Jackson datează din 2002. Dacă Michael Jackson ar fi vrut să cedeze aceste drepturi lui Sir Paul McCartney, ar fi trebuit să modifice acel testament, dar, în mod evident, nu a făcut acest lucru. Michael Jackson a achiziţionat drepturile asupra pieselor Beatles, pentru suma de 47,5 milioane de dolari, în 1985, cumpărîndu-i catalogul scos la licitaţie de compania ATV Music, după ce a depăşit oferta făcută de celălalt partener de licitaţie, nimeni altul decît Paul McCartney. În momentul morţii sale, Michael Jackson deţinea 50% din aceste drepturi, împreună cu Sony Music. Sir Paul McCartney l-a caracterizat pe Michael Jackson drept ”un bărbat-copil cu un talent imens”. Pe site-ul lui oficial, Paul McCartney, care în deceniile trecute a fost bun prieten cu Michael Jackson, a explicat faptul că, deşi el şi starul american s-au îndepărtat, cu timpul, unul de celălalt, nu s-au certat niciodată şi păstrează în continuare amintiri foarte frumoase despre bunul său prieten şi partener de duet. Cei doi au cîntat împreună piesele ”Say, Say, Say” şi ”The Girl is Mine”.