Familia regală a Suediei a boicotat o ceremonie de premiere a lui Chuck Berry

Familia regală a Suediei a decis să boicoteze ceremonia de decernare a unui trofeu prestigios - Polar Prize - cântăreţului Chuck Berry, din cauza unei condamnări pentru pedofilie a artistului, care este veche de peste o jumătate de secol. Artistul american, în vârstă de 87 de ani, a primit, marţi, Polar Prize, un trofeu suedez care recompensează contribuţiile deosebite aduse industriei muzicale, însă, din motive de sănătate, Chuch Berry nu a făcut deplasarea la Stockholm.

Regina Silvia a Suediei a anunţat în cotidianul ”Expressen” că atât ea, cât şi fiica ei, Madeleine, au refuzat să participe la ceremonie. Regina a înfiinţat fundaţia de caritate World Childhood Foundation, iar prinţesa Madeleine lucrează ca voluntar pentru această asociaţie care ajută copiii defavorizaţi. În 1961, Chuck Berry a fost condamnat la închisoare, după ce a traversat cu automobilul mai multe state americane, în compania unei adolescente în vârstă de 14 ani cu care a întreţinut relaţii sexuale. Acele fapte l-au plasat pe artist, din punctul de vedere al justiţiei americane, în categoria traficanţilor de fiinţe umane, în virtutea unei legi din 1910 (Mann Act), concepută pentru a lupta împotriva prostituţiei. ”Din păcate, am auzit foarte târziu despre acele lucruri şi am avut sentimentul că nu era convenabil pentru mine să particip la acea ceremonie, atât timp cât există oameni care cred în mine, în fundaţia World Childhood şi în prinţesa Madeleine”, a declarat regina Suediei. ”A fost o decizie familială şi sper că toată lumea o respectă şi o înţelege”, a adăugat ea. Condamnarea lui Chuck Berry şi legea pe baza căreia a fost făcută continuă să reprezinte un subiect controversat în SUA. Muzicianul a afirmat că, în ceea ce îl priveşte, a crezut-o pe acea tânără în momentul în care i-a spus că era majoră.

”Chuck Berry a fost pionierul rock'n'roll-ului, care a făcut din chitara electrică instrumentul-far al muzicii rock”, a declarat juriul care acordă Polar Prize. Ajuns la vârsta de 87 de ani, cantautorul şi chitaristul american poate să se mândrească cu faptul că a influenţat unele dintre cele mai mari trupe rock din anii '60, precum The Beatles, Beach Boys şi The Rolling Stones. ”Johnnie B. Goode”, ”Sweet Little Sixteen”, ”Roll Over Beethoven” şi ”School Days” sunt de multă vreme considerate piese clasice ale genului.