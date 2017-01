Familia regală britanică, luată peste picior

O nouă piesă de teatru despre familia regală britanică o are în prim plan pe ducesa de Cornwall, Camilla, care are o legătură cu ducele de Edinburgh, prinţul consort Philip şi îl portretizează pe prinţul Harry ca pe un geniu machiavelic care vrea să ajungă repede pe tron. Acţiunea piesei "A Right Royal Farce", plasată într-un viitor imaginar, după moartea reginei, o prezintă pe Camilla drept o nimfomană.

Artistul fotograf Alison Jackson a creat un tablou "obraznic" în care sînt prezentaţi Camilla şi prinţul Philip, pipăindu-se în balconul palatului Buckingham. Prinţul Harry este descris drept un intrigant strălucit care doreşte să devină rege şi este ajutat de Anoushka, o blondă strălucitoare, care seamănă extraordinar de mult cu prietena din viaţa reală a prinţului, Chelsy Davy. Autorii piesei sînt criticii de teatru Toby Young şi Lloyd Evans. "Sînt sigur că vom stîrni discuţii, dar aceasta nu este o piesă anti-regalitate. Scopul nostru este să facem oamenii să rîdă", a declarat Toby Young.

Familia regală a fost subiect de satiră încă de pe vremea lui Jonathan Swift. Camilla este interpretată de actriţa Sara Crowe, cunoscută din filmul "Patru nunţi şi o înmormîntare", iar piesa este regizată de Alan Cohen, un veteran al Teatrului Naţional din Londra.