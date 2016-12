Familia unei tinere decedate după un chiuretaj cere daune de 1,2 milioane euro

Familia unei tinere de 18 ani care a decedat în 2009, în urma unui chiuretaj făcut la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Drobeta Turnu Severin, cere unităţii medicale daune morale de 1,2 milioane de euro, procesul aflându-se pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin. Familia tinerei susţine că în 15 noiembrie 2009 aceasta a mers la Spitalul din Drobeta Turnu Severin, solicitând o întrerupere de sarcină, iar după intervenţia chirurgicală a plecat acasă. Câteva zile mai târziu, întrucât nu se simţea bine, femeia a revenit la spital, iar medicii au constatat că aceasta contractase o infecţie în urma chiuretajului, astfel că au decis să o transfere la Spitalul Judeţean din Craiova.

Surse medicale au declarat corespondentului Mediafax că la Craiova femeia, care avea un copil de un an şi opt luni, a fost internată timp de patru zile, apoi a murit. Imediat după deces, soţul femeii, Florin Talegă, a deschis o acţiune în instanţă împotriva Spitalului din Drobeta Turnu Severin. În raportul întocmit de Institutul de Medicină Legală ”Mina Minovici” din București se arăta că între efectuarea întreruperii de sarcină la cerere şi decesul victimei există o legătură de cauzalitate directă determinată de nediagnosticarea la timp a existenţei unor resturi placentare suprainfectate care au dus la temporizarea intervenţiei chirurgicale de asanare a focarului septic, diminuând considerabil şansele de supravieţuire. Potrivit raportului medico-legal, existenţa resturilor placentare este urmare a modului de desfăşurare a chiuretajului (evacuarea cavităţii uterine) şi nu are legătură cu vârsta sarcinii. Recent, conducerea Spitalului Judeţean din Turnu Severin a fost înştiinţată de Judecătoria Drobeta Turnu Severin că este chemată în instanţă de familia tinerei decedate, care solicită daune morale în valoare totală de 1,2 milioane de euro. ”Este vorba despre o aşa-zisă cauză de malpraxis, care s-a întâmplat la Spitalul Judeţean în 2009 şi pentru care, în momentul acesta, spitalul a primit un dosar prin care este acţionat în instanţă şi se solicită daune în valoare de 1.200.000 de euro. Noi am făcut un lucru care mi se pare absolut normal, neavând oameni specializaţi pe probleme de malpraxis, în afară de juriştii angajaţi, am făcut o solicitare la Consiliul Judeţean (n.r. - în subordinea căruia se află spitalul) ca să ni se dea un acord de principiu de a contacta o firmă specializată de avocatură care să ne reprezinte şi să ne consilieze în instanţă”, a declarat managerul Spitalului din Turnu Severin, Marinică Stoian, adăugând că unitatea nu ar putea să suporte financiar astfel de daune. Medicul care i-a făcut chiuretajul pacientei susţine că este nevinovat şi că infecţia contractată de tânără putea fi tratată la spitalul din Craiova, unde a fost transferată femeia. ”Nu sunt vinovat, nici nu intră în discuţie. La Craiova trebuia să ia măsurile. Pe această bolnavă, din momentul în care am chiuretat-o, eu nu am mai văzut-o, nu mi s-a adresat mie, se putea rezolva pe loc. Apoi, a fost ţinută zile întregi în loc să fie operată. Eu cu această pacientă nu am avut de-a face decât când am chiuretat-o, atât”, a declarat medicul ginecolog Marian Galbenu.