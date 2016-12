Familie cu copii blocată în nămeţi

Poliţiştii din localitatea constănţeană Murfatlar au intervenit, marţi seară, pentru a salva o familie după ce autoturismul în care se afla a rămas înzăpezit. Oamenii legii spun că incidentul a avut loc din cauza troienelor de zăpadă de peste un metru care au acoperit carosabilul în doar câteva ore din cauza vântului puternic. „Marţi seară, în jurul orei 22.00, poliţiştii din localitate împreună cu un echipaj al Poliţiei Comunitare au intervenit pentru a scoate din zapadă un autoturism rămas înzăpezit, la 5 km de Murfatlar. În maşină se aflau patru persoane, printre care şi doi copii, unul de nouă luni, iar celălalt de patru ani. Pentru că drumul era blocat şi nu puteau ajunge acasă, în localitatea constănţeană Siminoc, membrii familiei Rusu au fost aduşi la sediul postului de poliţie. Ei au fost cazaţi într-un birou încălzit, dotat cu un pat, şi li s-a permis accesul la bucătărie pentru a-şi prepara mâncare şi ceai. Miercuri după amiază, tatăl copiilor a fost dus cu un ARO pentru a-şi recupera maşina rămasă în zăpadă şi să meargă să încălzească locuinţa până la sosirea copiilor“, a declarat cms. Ovidiu Grosu, şeful Poliţiei Murfatlar. Vasile şi Iulia Rusu, ambii în vârstă de 26 de ani, spun că au fost prinşi de furtună la doar câţiva kilometri de casă. „Am venit din Moldova, de la Iaşi. Am mers peste 400 de kilometri şi nu am avut nicio problemă, drumul a fost foarte bun. În Constanţa vremea era mai urâtă. La Murfatlar, în apropierea cimitirului musulman, ne-am întâlnit cu un echipaj de poliţie care ne-a spus că drumul este blocat. Am încercat, însă, să ajungem acasă, dar zăpada era prea mare. Am rămas blocaţi şi am cerut ajutorul poliţiştilor prin telefon“, a povestit Iulia Rusu. Cu toate că şi-a petrecut noaptea în sediul postului de poliţie din Murfatlar, familiei Rusu nu i-a lipsit nimic. Ieri după amiază, membrii familiei au ajuns acasă, de această dată fără incidente neprevăzute.