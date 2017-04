Familie cu un copil de un an, rătăcită pe un drum forestier, recuperată de salvamontişti

O familie cu un copil de un an şi cinci luni s-a rătăcit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona Fundăţica, lângă Bran, pe un drum forestier, ajungând cu maşina într-o râpă. Famililia a fost ajutată să coboare în siguranţă cu ajutorul jandarmilor montani şi a salvamontiştilor.

Potrivit Salvamont Bran, familia, formată din doi adulţi cu vârstele de 32 de ani şi un copil de un an şi cinci luni, a solicitat ajutor prin serviciul de urgenţă 112, în jurul orei 22.00, după ce s-au rătăcit pe un drum forestier şi apoi au ajuns cu maşina într-o râpă.

În ajutorul turiştilor rătăciţi a pornit o echipă formată din cinci salvamontişti şi doi jandarmi montani, familia fiind coborâtă în siguranţă în localitatea Bran în cursul nopţii.

„Au venit după noi jandarmii montani şi Salvamont Bran şi ne-au scos din râpa în care am intrat cu maşina fără să vrem pentru că ne-am pierdut calea de urmat de la drumul naţional la pensiune. Fiind noapte, GPS-ul neindicând exact poziţia, am ajuns cu autoturismul într-o pantă abruptă care dădea spre un râu şi am rămas înţepeniţi acolo, eu soţia şi copilul mic“, a povestit turistul.

Aceasta a fost, practic, ultima intervenţie a Serviciului Salvamont Bran, care, începând cu data de 1 aprilie, din lipsă de finanaţare de la bugetul local, a fost desfiinţat.

Salvamontiştii au format o asociaţie cu care Primăria Bran a încheiat un contract pe perioadă determinată, fondurile necesare funcţionării fiind susţinute prin donaţii.