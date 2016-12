Familii de aur, premiate de Primărie

Pentru un pensionar, care a muncit o viață pentru societate, orice ajutor financiar pare prea mic pentru cât a oferit de-a lungul anilor. Însă, în condițiile în care pensia abia îi ajunge pentru cheltuielile zilnice, orice sumă de bani este binevenită. De aceea, Primăria Constanța continuă tradiția de a le oferi vârstnicilor care au împlinit 80 de ani, dar și cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie suma de 300 de lei, în semn de recunoștință față de contribuția pe care au avut-o la dezvoltarea comunității. La fel ca și luna trecută, cadourile au fost împărțite de primarul interimar, Decebal Făgădău. „Cel mai mult apreciez valorile pe care le-ați transmis din generație în generație. Constanța e un oraș puternic datorită dumneavoastră”, le-a transmis Făgădău vârstnicilor.

SECRETELE UNEI CĂSNICII FERICITE Ca întotdeauna, vârstnicii premiați au oferit, la rândul lor, lecții de viață extrem de valoroase. O asemenea învățătură am primit-o de la familia Tomescu. Joviali și plini de viață, cei doi soți, Constantin (74 de ani) și Ioana (69), au venit împreună să își ridice premiul pe care l-au primit pentru că au împlinit 50 de ani de căsnicie. Iubirea li se citește în ochi, de parcă n-ar fi avut parte decât de fericire în viața lor. „Adevărul este că înțelegerea și comunicarea ne-au ținut împreună. Ne-am cunoscut din copilărie, fiind vecini în satul nostru natal, Mereni. Ne-am căsătorit de tineri. Am trecut prin multe. Au fost vremuri în care nu aveam ce mânca. Însă întotdeauna am fost o familie fericită, iar acum ne bucurăm de fata noastră de 50 de ani și nepotul de 28”, au spus, cu zâmbetul pe buze, soții Tomescu.

