Familii evacuate din calea Dunării

EVACUARE. Creşterea cotelor Dunării cu mult peste limitele de pericol a făcut ca 36 de locuitori din Cernavodă să-şi părăsescă locuinţele ale căror curţi au fost inundate. Primarul oraşului, Mariana Mircea, a dat dispoziţie să fie evacuate opt familii (36 de persoane) care locuiesc în mai multe imobile din cărămidă situate pe strada Portului. Ordinul a fost emis în urma unui control al inspectorilor Direcţiei de Sănătate Publică, care au constatat faptul că, din cauza apei care băltea de câteva zile, locul riscă să devină un focar de infecţie. „În curţile imobilelor respective, apa se ridicase la un nivel de 40 - 45 de centimetri, ajungând chiar la nivelul pragurilor. Jandarmii şi poliţiştii comunitari au transportat persoanele sinistrate, cu strictul necesar, în sala de sport a Liceului Energetic”, a spus primarul Mariana Mircea. Autorităţile au luat măsura de a păzi locuinţele şi bunurile familiilor cu jandarmi şi poliţişti comunitari. Grupul de sinistraţi este format din 15 copii, cel mai mic în vârstă de un an. Cel mai în vârstă evacuat are 67 de ani. Primăria le-a asigurat sinistraţilor toate cele necesare, astfel încât să nu ducă lipsă de nimic. „Le-am oferit pături, lenjerii de pat, materiale de uz casnic. În plus, Primăria le oferă şi trei mese pe zi, care sunt pregătite de un restaurant din localitate”, au spus reprezentanţii autorităţilor locale, care au adăugat că administraţia le-a oferit sinistraţilor inclusiv suporţi de lemn pentru ca mobilierul lăsat în casele inundate să nu fie distrus de ape.

FOC ŞI APĂ. Pentru trei dintre cele opt famii evacuate, aceasta nu este prima năpastă. În urmă cu cinci ani, un foc uriaş le-a ars complet locuinţele. În fapt, era vorba de o clădire aparţinând Primăriei. În 2005, familiile au pierdut tot şi acum se tem să nu păţească la fel. „O vorbă din popor spune că cine nu trece o dată prin foc şi prin apă însemnă că nu a trăit. Eu am trecut o dată prin foc, când mi-au ars toate lucrurile. Acum apa m-a scos afară din casă. Sper să nu pierd din nou”, a spus Ionel Martiş. La grea încercare a fost pusă şi Coleta Pătraşcu, care a trecut printr-o situaţie similară în 2005. „Noi locuiam toţi într-o baracă cu mai multe apartamente, care aparţinea Primăriei. A ars toată. Mi-au ars inclusiv animalele. Acum casa a fost inundată. Parcă sunt blestemată!”, a spus Coleta Pătraşcu.