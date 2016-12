Familiile marinarilor constănţeni nu mai au cuvinte pentru a-şi striga durerea

De aproximativ cinci luni, echipajul navei italiene Buccaneer trăieşte un coşmar care nu dă semne că s-ar apropia de sfîrşit. Reamintim că nava Buccaneer, cu 16 persoane la bord (dintre care cinci români - patru constănţeni: ofiţer mecanic Nicuşor Marinescu, timonierul Adrian Gîlcă, ajutorul mecanic Gheorghe Dorel şi motoristul Marius Aragea, avînd vîrste cuprinse între 28 şi 35 de ani şi un bucureştean) a fost capturată de piraţii somalezi la 11 aprilie, în Golful Aden. Pe lîngă marinarii români, echipajul mai este format din zece italieni şi un croat. În ultimele două luni, starea ostaticilor s-a înrăutăţit, proviziile de apă potabilă şi mîncare reducîndu-se considerabil. „Trăim cu doar o jumătate de litru de apă pe zi şi nimeni nu face nimic pentru a ne salva. Se vorbeşte de negocieri, dar nu se întîmplă nimic. Sîntem epuizaţi. Nu mai putem. Sîntem îngrijoraţi pentru că mîncăm foarte puţin. Nimeni nu face nimic pentru noi”, declara telefonic, la începutul lunii iunie, unul dintre navigatorii italieni de la bordul navei. Despre stadiul negocierilor dintre piraţi şi Micoperi Marine Contractors (armatorul navei) nu se ştie nimic, atît autorităţile italiene cît şi armatorul (italian de asemenea) păstrînd tăcerea asupra acestui subiect.

„De la noi din ţară nu ne va ajuta nimeni”

În tot acest timp, familiile suferă alături de cei dragi şi speră ca aceştia să se întoarcă acasă. „De o lună nu am mai primit nicio veste de la soţul meu. Nu mai ştiu ce face, dacă este bine sau dacă are nevoie de ceva. Ultima dată cînd am vorbit, mi-a spus că au probleme cu apa şi mîncarea”, a declarat Nicoleta Aragea, soţia motoristului Marius Aragea. În încercarea de a afla mai multe informaţii despre cei dragi, soţiile marinarilor români au scris o scrisoare preşedintelui României, Traian Băsescu, în care cereau să fie ţinute la curent cu evoluţia negocierilor. Din păcate, demersul lor a fost ignorat complet de preşedinte. „Am scris la Cotroceni, dar nu am primit niciun răspuns. De la noi din ţară nu cred că ne va ajuta nimeni. Ne-am săturat de toţi. Singura noastră speranţă este ca armatorul italian să plătească răscumpărarea”, povesteşte îndurerată Nicoleta. Pe Marius Aragea, de 35 de ani, îl aşteaptă să se întoarcă acasă şi cele două fetiţe ale lui, cea mică, în vîrstă de opt luni (tatăl său a văzut-o ultima oară cînd avea trei luni, înainte de a pleca în voiajul fatidic) şi cea mare, în vîrstă de şase ani. „Sînt prea mici ca să înţeleagă ce se întîmplă. Fiicei mai mari a început să i se facă dor de el şi întreabă de tatăl ei, pentru că nu a lipsit niciodată atît de mult. Nu mai avem cuvinte. Este greu. Să sperăm că se termină cu bine şi că totul va reveni la normal”, a adăugat Nicoleta.

Au scris şi autorităţilor italiene

Soţiile celor cinci români au scris şi autorităţilor italiene în încercarea de a afla mai multe date despre soţii lor. Ele au cerut Ministerului italian de Externe un răspuns oficial privind situaţia soţilor lor, în ce stadiu se află negocierile, cum va evolua situaţia. Un mesaj a fost transmis şi directorului companiei Micoperi, care deţine vasul. „Îi cerem lui Silvio Bartolotti să ne transmită informaţii despre soţii noştri şi să intervină pentru a ajuta la deblocarea situaţiei, aşa cum şi alţi proprietari de nave au ajutat la eliberarea persoanelor capturate de piraţi somalezi”, au scris ele. La nivel naţional, soţiile navigatorilor au primit răspuns numai din partea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), reprezentanţii instituţiei cerîndu-le să fie calme. De asemenea, MAE a precizat că Guvernul de la Roma este responsabil pentru eliberarea echipajului, pentru că Buccaneer navighează sub pavilion italian şi este considerat teritoriu al acestui stat. Cu toate acestea, avînd în vedere că la bordul navei sînt şi cetăţeni români, statul român ar fi putut să se implice mai activ în negocieri sau măcar să îi tragă la răspundere pe omologii italieni sau pe armator pentru tergiversarea negocierilor.

Armatorul susţine că marinarii sînt bine

La mijlocul lunii iulie, reprezentanţii Micoperi Marine Contractors (armatorului navei „Buccaneer”) declarau că echipajul remorcherului italian este în stare bună. „Sînt toţi în stare bună. Sînt trataţi în mod uman. Nu pot fi făcute previziuni, dar sîntem optimişti”, a declarat Silvio Bartolotti, directorul companiei Micoperi Marine Contractors, cu sediul la Ravenna. Bartolotti a precizat că menţine contactul telefonic cu echipajul şi a reuşit să trimită medicamente la bordul navei. Aceasta a fost ultima ştire făcută publică de armatorul navei cu privire la starea celor 16 marinari captivi. La rîndul lor, reprezentanţii Guvernului de la Roma au declarat, la începutul lunii iunie, că se opun oricărei operaţiuni a forţelor speciale pentru eliberarea remorcherului italian. „Italia se opune oricărei operaţiuni pentru eliberarea echipajului navei Buccaneer şi nu va desfăşura negocieri netransparente. Singura politică este cea a negocierilor”, a declarat ministrul italian de Externe, Franco Frattini.