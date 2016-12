Fan-Clubul Michael Jackson din Constanţa, unul dintre cele mai active din ţară

Starul pop Michael Jackson avea, la Constanţa, în anii ’90, unul dintre cele mai active fan-cluburi ale sale din România. Imediat după Revoluţie, uniţi de aceeaşi pasiune pentru muzica celui care le-a fost model în viaţă, cîteva zeci de tineri obişnuiau să organizeze, la sediul clubului de la malul mării, întîlniri săptămînale în cadrul cărora ascultau piesele cîntăreţului preferat, învăţau să danseze în stil... Michael Jackson, făceau schimburi de postere, insigne, cărţi sau ziare şi discutau despre ceea ce se mai întîmpla în viaţa artistului. Mulţi dintre membrii activi ai fan-clubului constănţean din acea perioadă au devenit, ulterior, dansatori profesionişti în cadrul unor trupe constănţene ca 3rei Sud-Est şi Candy sau peste hotare.

Vestea că Michael Jackson a murit i-a consternat şi pe admiratorii săi din Constanţa, foşti membri ai fan-clubului. ”Aveam 14 ani cînd l-am descoperit pe Michael. Era magic, lucru care plăcea oricărui copil, iar mai tîrziu, din muzica lui am descoperit lucruri care mi-au stat drept valori în viaţă, lupta pentru o viaţă şi o lume mai bună, care trebuie să înceapă cu... tine însuţi. Acum simt că pentru mine a murit un reper. Sînt tristă, mai ales că speram într-o revenire a lui, dar uite că şi regii mor... ”,a spus o fostă membră a Fan Clubului din Constanţa, Raluca Butan, editor general al Neptun TV. ”Ceea ce îmi amintesc despre primul lui concert din România este că declanşa o isterie generală, era ceva electric, ca un val, mă uitam în jurul meu şi vedeam fete care îşi smulgeau părul... la propriu, în timp ce eu priveam nemişcată, încercînd să nu pierd nimic din spectacolul unui idol. După concertul de la Bucureşti, din ‘92, la care am fost şi eu, am încercat să iau legătura cu fanii din Constanţa şi aşa am ajuns să îi cunosc pe cei din fan club-ul care îi purta numele. Au urmat ani în care ne-am tot întîlnit, legaţi de pasiunea pentru aceeaşi muzică”, a adăugat aceasta.

Graţiela GHEORGHE

Laurenţiu Duţă: ”Michael Jackson era una din bucuriile vieţii mele”

Cîntăreţul şi producătorul Laurenţiu Duţă a declarat că Michael Jackson a fost una dintre bucuriile vieţii sale, adăugînd că l-a înţeles pe artist, atît ca muzician, cît şi ca om. Laurenţiu Duţă, marcat de decesul regelui muzicii pop, a spus că a fost la ambele concerte susţinute de acesta în România şi că şi-a cumpărat bilet la unul dintre concertele pe care starul urma să le aibă la Londra, începînd din iulie. Duţă a spus că, în asemenea momente, se consideră ”un simplu fan”. ”Michael Jackson a influenţat atîţia artişti din toată lumea, precum Celine Dion. Eu sînt doar un biet artist dintr-o ţară mică. Sînt oameni care l-au întîlnit personal şi ar putea să spună atîtea despre el... eu cred că l-am înţeles ca artist, dar şi ca om.... cred că problemele astea l-au măcinat. Regret foarte mult dispariţia lui. A fost un model pentru mine ca artist. Nu pot exprima în cuvinte dragostea pe care i-o port. Cred că milioane de oameni regretă moartea lui”, a mai spus Laurenţiu Duţă, care, la începutul carierei sale, îl imita pe artist.

Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a declarat că a fost la concertul pe care Michael Jackson l-a susţinut în România, în 1992. ”Mi-a plăcut extrem de mult concertul. Adevărul este că în acea perioadă nu prea văzusem multe concerte live, dar a fost un concert extraordinar. A influenţat milioane şi milioane de oameni şi, indiferent de istoria care i-a umbrit cariera, rămîne ce a făcut ca muzician”, a declarat Dan Bittman.

”A fost cel mai mare artist din istoria omenirii”, a spus Mihai Trăistariu despre Michael Jackson. ”Dansatorii sînt înnebuniţi după el”, a spus cîntăreţul, care şi-a amintit cum luni de zile a încercat să copieze celebrul dans al starului american, ”moonwalk”. ”Justin Timberlake, Usher sînt nişte copii ale lui Michael Jackson”, a mai spus Trăistariu.