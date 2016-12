Fanfara Ciocârlia, în turneu în SUA şi Canada

Fanfara Ciocârlia va susţine, în perioada 19 - 26 septembrie, un amplu turneu în SUA şi Canada, informează Institutul Cultural Român (ICR) din New York. Considerată una dintre cele mai cunoscute formaţii de muzică lăutărească, ocupantă a primei poziţii în topurile europene de World Music, Fanfara Ciocârlia a mai concertat în cadrul turneului Gypsy Caravan Tour în America de Nord, în 2001 şi 2003. Noul turneu, produs de New York Gypsy Festival, cu sprijinul ICR din New York, se va desfăşura în perioada 19 - 26 septembrie şi va cuprinde o serie de opt concerte în Quebec City, Montreal, Toronto, New York, ca parte a prestigioasei serii Pace Presents, în cadrul New York Gypsy Festival, Duke University din North Carolina, Pittsburgh, Chicago şi Minneapolis.

Fanfara Ciocârlia este alcătuită din 12 membri romi din satul Zece Prăjini, judeţul Iaşi. Este cunoscută drept cea mai rapidă fanfară din lume. Trupa a fost descoperită pe 6 octombrie 1996, de inginerul de sunet Henry Ernst din Berlin, care a şi promovat-o. De atunci, formaţia a devenit celebră, piesele sale fiind preluate şi prelucrate de numeroşi DJ, trupe şi orchestre din întreaga lume. Câştigătoare a prestigiosului premiu muzical al Radio BBC, la categoria muzică europeană, Fanfara Ciocârlia s-a făcut cunoscută şi iubită în întreaga lume şi prin interpretări inedite ale unor piese celebre, cum ar fi tema muzicală a seriei ”James Bond” sau ”Caravana” lui Duke Ellington, cărora le-a impregnat amprenta muzicii romani. Varianta lor pentru piesa ”Born To Be Wild” a fost inclusă, în 2006, în filmul ”Borat”, cântecul fiind folosit şi în ultima campanie publicitară pentru televiziune a IKEA Marea Britanie.

Cu opt albume lansate şi peste 1.200 de concerte susţinute în cei 15 ani de carieră, Fanfara Ciocârlia este considerată un bun exemplu de succes.