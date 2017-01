Fanii actorului Patrick Swayze au stabilit un record Guinness

Patrick Swayze a intrat în istorie, la un an după ce a murit, în luna septembrie 2009, graţie fanilor săi, care au ţinut să comemoreze un an de la dispariţia starului, postând un număr record de comentarii pe pagina de Facebook a actorului american. Patrick Swayze a murit din cauza unui cancer pancreatic pe 14 septembrie 2009 şi, pentru a comemora un an de la moartea starului, fanii au postat în onoarea actorului, pe pagina sa de Facebook, nu mai puţin de 10.260 de comentarii. Reprezentanţii Guinness World Record au declarat că este vorba de cel mai mare număr de comentarii postate vreodată pe Facebook. Într-un comunicat postat pe Facebook se afirmă: “Le mulţumim tuturor fanilor care au postat comentarii la articolul publicat pe 14 septembrie în onoarea lui Patrick Swayze. Potrivit Guinness Book Of World Records, aţi contribuit cu toţii la stabilirea unui nou record la categoria Cel mai mare număr de comentarii postate vreodată”.