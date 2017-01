Fanii aleg traseul turneului Rezident Ex

Fanii muzicii rock din România vor alege oraşele în care se vor desfăşura, la sfârşitul lunii octombrie, concertele grupului Rezident Ex. În urma numeroaselor solicitări ale fanilor, formulate pe site-urile de socializare sau în mass-media, Rezident Ex a decis să aleagă localităţile prin care va trece turneul în funcţie de cele mai multe şi mai originale invitaţii primite. Fanii sunt rugaţi, astfel, să trimită mesaje pe adresa de mail rezidentex@gmail.com, cu titlul „Vreau Rezident Ex în oraşul meu“, numele sau porecla, localitatea, eventual o poză personală sau de grup şi, cel mai important... un mesaj video.

Cele mai reuşite mesaje vor fi incluse în campania de promovare a turneului care va include zece oraşe din ţară. Liderul trupei, fostul membru al grupului Cargo, Tavi Iepan, promite că acest turneu va avea şi o parte de promovare multimedia a unor tinere talente. Din componenţa actuală a trupei fac parte Ovidiu Ioncu, alias Kempes, Tavi Iepan, Christian Podratzky, Matthias Lange de Souza Nunez, Adi Popescu şi Vali Potra. Ovidiu Ioncu „Kempes” declară despre acest turneu: „Cine ne doreşte cu adevărat ne va avea“.