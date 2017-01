Fanii Beyonce obţin printre cele mai mici scoruri la un test naţional de inteligenţă din SUA

Admiratorii cîntăreţei Beyonce au ieşit pe penultimul loc în clasamentul alcătuit de studiul Music That Makes You Dumb din SUA, ce compară rezultatele testului SAT - un test standardizat dat de toţi elevii americani de liceu - cu preferinţele lor muzicale. Doar fanii rapperului Lil\' Wayne i-au depăşit pe fanii cîntăreţei Beyonce, înregistrînd cele mai mici scoruri şi clasîndu-se pe ultima poziţie a testului SAT, potrivit acestui studiu, iar fanii muzicii clasice au obţinut cel mai mare punctaj. Admiratorii trupelor independente sînt creditaţi cu un nivel de inteligenţă peste medie, iar fanii trupelor Radiohead, Counting Crows şi U2 au obţinut scoruri foarte mari la testele SAT. Virgil Griffin, creatorul studiului Music That Makes You Dumb / Muzica ce te prosteşte şi fondatorul site-ului cu acelaşi nume, a declarat: ”Am ascultat aceşti artişti şi apoi m-am gîndit la mine. Dacă îţi plac aceste gunoaie muzicale, asta spune multe despre persoana respectivă şi cît de mult ele le-au afectat gîndirea”.

Deşi rezultatele acestui studiu îi plasează pe fanii artiştilor urbani în partea de jos a clasamentului, admiratorii trupelor precum Aerosmith, Nickelback şi The Used au obţinut şi ei scoruri destul de mici.