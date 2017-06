Fanii FCSB i-au cerut scuze lui Gheorghe Hagi

15:14:58 / 25 Aprilie 2017

Respect

Din pacate traim in orasul care a schimbat numele stadionului din Gheorghe Hagi in ... ceva ce nu conteaza . Probabil ca post mortem Hagi va fi mai respectat , momentan se arunca in el cu monede , vorbe , etc . Cineva care a fost intr-o excursie in Turcia impreuna cu el imi povestea ca se arunca turcii la picioarele lui pe strada . Respect Gica Hagi