Fanii Lady Gaga, aşteptaţi la concert în costume extravagante

Fanii de toate vârstele sunt aşteptaţi în costume cât mai extravagante la concertul pe care Lady Gaga îl va susţine la Bucureşti, în Piaţa Constituţiei, pe 16 august. Potrivit organizatorilor - Emagic - pentru concertul din România, Lady Gaga îşi invită fanii de toate vârstele să dea frâu liber imaginaţiei şi să îmbrace costume dintre cele mai extravagante, oferindu-le şansa unui loc în „selectul\" Monster Pit.

Show-ul celebrei cântăreţe va fi unul cu adevărat grandios, acesta urmând să se desfăşoare pe una dintre cele mai impresionante scene din istoria muzicii. Cu o anvergură de aproximativ 150 de metri şi o înălţime de 26 de metri, întreaga construcţie stabileşte un nou record pe piaţa de concerte din România, aceasta fiind, totodată, cea mai mare scenă din lume construită vreodată pentru turneul unui artist.

Întregul amplasament este conceput sub forma unui castel gotic, cu turnuri, sculpturi şi capcane medievale, după cum însăşi Lady Gaga şi l-a imaginat, designul final fiind realizat de propria echipă a artistei, Haus of Gaga. Scena va avea şi o pasarelă lungă de aproximativ 120 de metri, construită sub forma unui semicerc care va delimita zona Monster Pit de Gazonul A.

Brăţările de acces în Monster Pit vor fi distribuite chiar de membrii echipei artistei, în după-amiaza concertului. Astfel, cei mai înfocaţi fani, în special posesori de bilete pe gazon, care se vor îmbrăca extravagant, după modelul idolului lor, vor avea şansa să urmărească concertul lui Lady Gaga chiar din Monster Pit.

Detalii suplimentare despre criteriile de selecţie şi accesul în Monster Pit sunt disponibile pe site-ul www.ladygaga.com.

Biletele pentru concert pot fi achiziţionate atât online, de pe www.MyTicket.ro, cât şi din reţeaua magazinelor Diverta, magazinul Muzica, Librăria Mihai Eminescu şi Sala Palatului, la preţuri începând de la 70 de lei până la 345 de lei.

Show-ul face parte din turneul „The Born This Way Ball\", evenimentul fiind organizat de Emagic.