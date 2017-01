Fanii muzicii electronice se pregătesc pentru „Creamfields“

Plaja Adras din Saturn devine, în această sîmbătă, începînd cu ora 15.00, punct de atracţie pentru împătimiţii muzicii electronice şi dance. Ei se vor întîlni pentru a participa la unul dintre festivalurile de anvergură open air din lume, dedicate muzicii electronice. „Creamfields“ ajunge pentru prima dată în România, la împlinirea unui deceniu de existenţă.

La „Creamfields“ România vor mixa concomitent, pe trei scena alăturate, 28 de DJ internaţionali şi români. David Guetta, Ferry Corsten, David Morales, Danny Howells, Mauro Picotto, Marco V, Darren Emerson, Cristopher Lawrance, Shlomi Aber, Robbie Riveira, Seb Fontane, Tall Paul sau Brain Cross sunt artiştii internaţionali invitaţi la manifestarea concepută drept un maraton muzical de 15 ore. La festival şi-au confirmat participarea şi DJ-i Felipe (Austria), Corby B (Serbia) şi Dhirfy (Serbia). Pe lîngă aceştia vor mixa unii dintre cei mai buni DJ români: Adrian Eftimie, Raoul Russu, Vali Bărbulescu, Funky, Zero, Proof, Emil Lassaria, Dan Ene & GiC.

Ferry Corsten, unul dintre cei mai importanţi DJ care va participa la festival, va oferi publicului un spectacol special de visuals, acesta fiind însoţit de VJ-ul său personal.

„Creamfields“ reprezintă varianta în aer liber a evenimentelor de muzică electronică şi dance, desfăşurate sub marca „Cream“ (fields of cream), sub culorile căreia au loc anual peste 300 de evenimente, ce au strîns pînă anul trecut peste şase milioane de participanti din întreaga lume. Preţul biletelor pentru festivalul de pe plaja Adras din Saturn este de 100 lei pînă la 1 august inclusiv. În ziua concertului un bilet va ajunge la 125 lei.

Printre numele mari care au participat pînă acum la „Creamfields“ se numără „Pet Shop Boys“ „Placebo“ „Faithless“, „The Prodigy“ „Fatboy Slim“ „Chemical Brothers“ „Bob Sinclar“ „Deep Dish“ „Groove Armada“, Tiesto, Sasha, Jon Digwed, Armin Van Buuren, Carl Kox şi Paul Van Dyk.

Prima ediţie „Creamfields” a avut loc în Anglia, în 1998, la Winchester. Manifestarea a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri dance, situîndu-se în topul primelor cinci din Marea Britanie, alături de Glastonbury, V şi Reading. Următoarele ediţii s-au desfăşurat la Liverpool, apoi la Daresbury - Cheshire. Din 2001, „Creamfields” a devenit un festival de talie mondială, bucurîndu-se de un veritabil succes în Marea Britanie, Irlanda, Belgia, Spania, Portugalia, Cehia, Polonia, Rusia, Turcia, Mexic, Argentina, Brazilia şi Chile.