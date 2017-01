Fanii Nouvelle Vague pot cîştiga invitaţii la concertul din România

Fanii trupei „Nouvelle Vague” pot cîştiga patru invitaţii la concertul din România, care va avea loc pe data de 22 noiembrie, la Sala Palatului din capitală. Cei care îşi doresc să cîştige o invitaţie la acest eveniment de excepţie trebuie să acceseze site-ul www.bestmusic.ro şi să răspundă corect la întrebarea „În cadrul cărui festival a cîntat trupa Nouvelle Vague, vara aceasta, la Bucureşti?”.

Avînd ca sursă de inspiraţie muzica punk şi post-punk, alături de curentul new-wave, grupul „Nouvelle Vague” a fost înfiinţat de producătorii francezi Marc Collin şi Olivier Libaux, care i-au „recrutat” mai apoi pe Anaďs Croze, Camille Dalmais, Phoebe Killdeer, Mélanie Pain şi Marina Céleste. În anul 2004, „Nouvelle Vague” a debutat în Europa cu albumul omonim, un an mai tîrziu LP-ul aducîndu-le succesul şi dincolo de Ocean, în Statele Unite ale Americii. Cel de-al doilea material discografic, „A Bande a Part”, a fost lansat în 2006, urmat, în 2007, de „Coming Home”.

Trupa „Nouvelle Vague” readuce la viaţă, într-o interpretare proprie, piese celebre precum „God Save The Queen” („Sex Pistols”), „Blue Monday” („New Order”), „Just Can\'t Get Enough” („Depeche Mode”). Versiunile „Nouvelle Vague” ale pieselor „Too Drunk to Fuck” şi „I Melt With You” („Modern English”) au fost incluse pe coloanele sonore ale filmelor „Grindhouse: Planet Terror”, respectiv „Mr. and Mrs. Smith”.