Fanii o mint pe Andra că e frumoasă nemachiată

Cântăreața Andra Măruță, membru al juriului emisiunii „Românii au talent“, a fost inclusă de către Forbes România în categoria celor 30 de tineri de succes cu vârsta sub 30 de ani. Voce are, succes are, frumusețe are. A făcut chiar și reclame la produse de îngrijire. Este just, deoarece acestea, mai ales cosmeticele și machiajele, au un rol important pentru aspectul ei. Chiar foarte important. Andra s-a pozat recent nemachiată într-o încăpere zugrăvită într-o nuanță care o face să pară de un gălbui bolnăvicios. Cu o cană imprimată cu chipul ei și cu părul nepieptănat, Andra este de nerecunoscut și nu mai pare deloc sub 30 de ani. Cu toate acestea, sute de fani i-au scris complimente superlative pe o rețea de socializare unde artista a postat poza.