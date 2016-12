Fanii Queen vor să propulseze piesa ”I Want to Break Free” pe primul loc

Fanii legendarei trupe britanice Queen vor să urce piesa ”I Want to Break Free” pe locul 1 în topul vânzărilor, iar asta până pe 5 septembrie, zi în care Freddie Mercury ar fi împlinit 65 de ani. Demersul a început prin crearea unor conturi pe Facebook şi Twitter care îndeamnă la cumpărarea piesei ”I Want to Break Free”, prin descărcare de pe Internet şi la oferirea celui mai frumos dar pentru legenda Freddie Mercury, cu ocazia zilei de naştere. Practic, în intervalul 29 august - 4 septembrie, creşterea considerabilă a numărului de descărcări va urca piesa, firesc, în topurile vânzărilor. Şansele de a ajunge chiar numărul 1, cel puţin în Marea Britanie, nu sunt deloc mici ţinând cont că pagina de Facebook dedicată a înregistrat peste 1.600 de vizitatori în doar câteva ore. Printre cei care au dat like paginii ce îndeamnă la cumpărarea piesei ”I Want to Break Free” se numără şi o tânără care a semnat cu numele real al cântăreţei Lady Gaga, Stefany Germanotta şi care a afirmat că ”Freddie Mercury a fost cel mai bun lider de trupă care a existat vreodată. Unicul”.

Demersul are o conotaţie specială, pentru că anul acesta se vor împlini 20 de ani de la moartea lui Freddie Mercury. Trupa Queen a fost una dintre cele mai importante trupe rock din toate timpurile, care a lansat, între 1973 şi 1991, discuri şi piese emblematice pentru istoria muzicii contemporane. Cel mai apreciat album Queen este considerat ”A Night at the Opera”, pe care se află, printre altele, celebra piesă ”Bohemian Rhapsody”. Discurile trupei s-au vândut în peste 150 de milioane de exemplare. Solistul vocal şi liderul trupei, Freddie Mercury, s-a remarcat atât ca interpret, cât şi în calitate de compozitor. A compus unele dintre cele mai apreciate piese ale trupei Queen, printre care “Killer Queen”, “Somebody to Love”, “Don\'t Stop Me Now”, “Crazy Little Thing Called Love” sau “We Are the Champions”. Ca interpret solo a compus şi lansat piesele “Barcelona”, “I Was Born to Love You” sau “Living on My Own”. Freddie Mercury, pe numele său real Farrokh Bulsara, unul dintre cei mai populari artişti ai planetei, a încetat din viaţă pe data de 24 noiembrie 1991, răpus de SIDA.