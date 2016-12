Fanii români îşi pot procura bilete la concertul Scorpions

Biletele pentru concertul pe care trupa Scorpions îl va susţine pe 14 decembrie, la complexul Romexpo din Bucureşti, se găsesc, de ieri, în toată reţeaua Biletoo.ro, atât în Capitală, cât şi în alte oraşe ale ţării, după cum informează organizatorul show-ului, Project Events. În Bucureşti, biletele pot fi găsite la Sala Palatului, Palatul Naţional al Copiilor şi la staţia de metrou Unirii 1. Cei care doresc să comande biletele online o pot face de pe biletoo.ro, blt.ro, bilet.ro şi myticket.ro. Preţul biletelor diferă în funcţie de categoria de loc: Super VIP - 400 de lei (loc în tribuna centrală), VIP - 325 lei (loc în tribuna laterală), Golden Circle - 250 de lei şi Normal Circle - 150 de lei.

„ROCK 'N’ ROLL FOREVER TOUR 2013” Concertul din data de 14 decembrie face parte din turneul „Rock 'n’ Roll Forever Tour 2013”, care cuprinde ţări precum Rusia, Ucraina, Lituania, Estonia, Finlanda şi România. Succesul înregistrat cu ultimul album, „Sting in the Tail”, a convins o lume întreagă că trupa Scorpions încă mai are multe de spus pe scena muzicii rock internaţionale. Dragostea şi admiraţia milioanelor de fani i-au convins pe membrii trupei să plece într-un nou turneu - „Rock 'n’ Roll Forever“ -, în care să îşi încânte fanii cu piesele de pe cel mai recent album, dar şi cu hiturile care au cucerit toate generaţiile. Trupa germană a fost înfiinţată în 1965 şi are în componenţa actuală cinci muzicieni care provin din ţări diferite. Celebră în anii '80 pentru piese precum „Hurricane”, „No One Like You”, „Still Loving You”, Scorpions s-a afirmat ca una dintre cele mai valoroase trupe heavy ale Germaniei. Balada „Wind of Change”, lansată în 1990 şi considerată un simbol al căderii Zidului Berlinului, a devenit un succes la scară mondială, fiind cel mai bine vândut single al anului 1991. De-a lungul carierei sale, formaţia a vândut peste 75 de milioane de albume în întreaga lume.