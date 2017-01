Fanii „Sepultura” cu abilităţi de… detectivi pot cîştiga o invitaţie la concert

Renumita formaţie braziliană de rock „Sepultura” va susţine un concert în România, pe data de 7 februarie 2009, la Sala Polivalentă din capitală. Concertul este al doilea din turneul european care va debuta pe 6 februarie şi care are ca scop promovarea noului album al trupei, intitulat „A-Lex”. Noul material discografic va ieşi pe piaţă la sfîrşitul lunii ianuarie 2009 şi va conţine 18 piese. Trupa „Sepultura” a mai concertat în România în 2003, la Arenele Romane din capitală şi în 2007, la Amfiteatrul „Mihai Eminescu”.

Fanii „Sepultura” cu abilităţi de… detectivi pot cîştiga o invitaţie la concertul pe care trupa îl va susţine în România. Cei care îşi doresc să meargă gratis la eveniment trebuie să accezese site-ul www.bestmusic.ro şi să răspundă la întrebarea „Ce ştii despre bicicleta lui Tiberiu?”. Pentru mai multe detalii despre concurs, fanii pot accesa site-ul bestmusic. Concursul se desfăşoară pînă pe data de 5 ianuarie 2009.

Trupa braziliană de thrash metal „Sepultura” s-a înfiinţat în anul 1984. Numele trupei semnifică „mormînt” în limba portugheză, nume care i-a fost inspirat lui Max Cavalera, unul dintre fondatorii formaţiei, după ce a ascultat o piesă a formaţiei „Motorhead”. Membrii fondatori „Sepultura” au fost Max Cavalera (chitară şi voce), fratele său, Igor Cavalera (tobe), Paulo Pinto (bass) şi Jairo Guedes (chitară). Primul lor material a fost un EP intitulat „Bestial Devastation”, urmat, în anul 1986, de LP-ul „Morbid Visions”. Acest material discografic este considerat de referinţă în istoria death-metalului. După apariţia acestui album, Jairo Guedes a părăsit trupa, fiind înlocuit de Andreas Kisser. Albumul „Schizophrenia”, lansat în 1987, a adus trupei un contract cu casa de discuri „Roadrunner Records”. După acest contract, trupa a cîştigat numeroşi fani, iar doi ani mai tîrziu, apare albumul „Beneath the Remains”, încadrat în stilul thrash pur. Lansarea acestuia este urmată de un concert atît în Statele Unite ale Americii, cît şi în Europa. În anul 1994, în paralel cu activitatea alături de „Sepultura”, Max şi Igor scot un LP cu un sound mai industrial, sub titulatura „Nailbomb”. În 1996, „Sepultura” cîntă la „Ozzfest”, alături de Ozzy Osbourne, „Slayer”, „Danzig”, „Biohazard” şi „Fear Factory”. În acelaşi an, Max Cavalera părăseşte trupa şi formează „Soulfly”. Ultimul concert al lui Max împreună cu „Sepultura” este înregistrat pe albumul live din 2002, „Under A Pale Grey Sky”.

Biletele pentru concertul ¬„Sepultura” din România pot fi achiziţionate la preţul de 87 de lei, din reţelele Eventim (Germanos, Carrefour, www.eventim.ro) şi Bilet.ro (Flanco, Iulius Mall, Cora Voiaj, www.bilet.ro).