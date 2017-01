Fanii trupelor „Def Leppard” şi „Whitesnake” pot cîştiga zece bilete gratis

Fanii celebrelor trupe „Def Leppard” şi „Whitesnake” care vor concerta în România, pe data de 8 iulie, în capitală, vor putea cîştiga zece bilete la recitalul grupurilor. Cei care doresc să intre în posesia tichetelor trebuie să acceseze site-ul bestmusic, unde se găsesc detaliile concursului.

Trupa „Whitesnake” s-a format în anul 1977, la iniţiativa fostului vocal „Deep Purple”, David Coverdale. Unele dintre cele mai cunoscute hituri ale formaţiei sînt „Here I Go Again”, „Fool For Your Loving” şi „Is This Love”. În prezent, trupa este formată din: David Coverdale (voce), Doug Aldrich (chitară), Reb Beach (chitară), Uriah Duffy (bas), Timothy Drury (clape) şi Chris Frazier (tobe). Formaţia a mai concertat în România, în 1997, la Sala Palatului din capitală. „Whitesnake” a lansat cel mai recent album, „Good To Be Bad”, în luna aprilie 2008.

Grupul britanic de hard rock „Def Leppard” s-a format la Sheffield, în 1977, în cadrul mişcării New Wave of British Heavy Metal. Printre hiturile trupei se numără „Animal”, „Hysteria”, „Let\'s Get Rocked”, „Two Steps Behind” şi „Pour Some Sugar on Me”. „Def Leppard” este una dintre cele cinci formaţii rock care au vîndut două albume originale în peste 10 milioane de exemplare, în Statele Unite ale Americii, alături de „The Beatles”, „Led Zeppelin”, „Pink Floyd” şi „Van Halen”.

Biletele pentru acest dublu recital au preţuri cuprinse între 55 şi 250 de lei şi sînt disponibile la magazinele Diverta şi online, la www.bileteonline.ro, www.ticketpoint.ro, www.bilete.ro, www.vreaubilet.ro, www.eventim.ro şi www.blt.ro.